Questa sera ci sarà una nuova eliminazione al Grande Fratello. Ma chi sarà a dover abbandonare la casa tra i sei concorrenti in nomination? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nuova eliminazione al Grande Fratello

Tra poche ore su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello e come al solito non mancheranno le emozioni. In questi giorni infatti quattro ex eliminati hanno fatto ritorno in gioco come concorrenti ufficiali e hanno stravolto gli equilibri già fragili della casa. Questa sera nel mentre, nel corso della diretta, ci sarà una nuova eliminazione e uno dei sei inquilini al televoto lascerà la casa. A sfidarsi ci sono Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Luca Calvani, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ma cosa accadrà e chi potrebbe dire addio al reality show?

Come ogni settimana, anche stavolta abbiamo lanciato un sondaggio e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente del cuore. A risultare la meno votata è stata così Shaila, che ha ottenuto il 7% delle preferenze. A seguire troviamo Amanda con l’11%, Luca con il 15%, Lorenzo con il 17%, Iago con il 23% e Stefania, risultata la più votata e la più amata con il 26%.

Secondo l’esito dei sondaggi dunque potrebbe essere Shaila Gatta la nuova eliminata del Grande Fratello. Tuttavia, qualora il verdetto ufficiale dovesse corrispondere, l’ex Velina non lascerà la casa. La scorsa puntata infatti la ballerina, così come Lorenzo Spolverato, ha vinto un biglietto di ritorno, da poter utilizzare proprio nell’eventualità di un’eliminazione. Shaila dunque, semmai risultasse essere la meno votata, non dovrà abbandonare il programma e avrà una seconda occasione per rimettersi in gioco.

Ma cosa succederà dunque questa sera nel corso della nuova diretta? Non resta che attendere ancora poche ore per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21:30, naturalmente su Canale 5.