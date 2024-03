NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello ci sarà una nuova eliminazione. Ma chi lascerà la casa a una settimana dalla finale? Ecco cosa ci dicono i sondaggi.

Chi lascerà il Grande Fratello?

Ci siamo! Tra una settimana esatta andrà in onda la finale del Grande Fratello, durante la quale verrà eletto il vincitore di questa lunghissima edizione. Stasera nel mentre arriva una nuova diretta su Canale 5, l’ultima prima della semifinale di giovedì. Nel corso di queste due puntate nessuno può ritenersi al sicuro e ovviamente saranno previste diverse eliminazioni. Non tutti infatti potranno arrivare all’ultima serata e di certo ne vedremo di belle. La diretta di questa sera inizierà proprio con il risultato del televoto e sapremo chi tra Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Simona Tagli e Anita Olivieri dovrà lasciare la casa a un passo dalla finale. Ma chi sarà a scamparla, per il momento, e chi invece dovrà rinunciare al sogno di vincere il programma?

Come sempre in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste salvare. A risultare il meno votato, e dunque a rischio eliminazione, è Sergio D’Ottavi, che ottiene il 15% di voti. A seguire troviamo Greta Rossetti con il 17% dei voti, Anita Olivieri con il 21% dei voti e Simona Tagli, risultata la più amata e la più votata con il 48% dei voti.

Anche stavolta però vi invitiamo a non prendere i sondaggi troppo sul serio. Nel corso delle prossime ore infatti il televoto sarà ancora aperto e dunque tutto potrebbe ancora cambiare. Di conseguenza non è detto che sia proprio Sergio il nuovo eliminato del Grande Fratello.

Ma cosa accadrà dunque e chi dovrà lasciare definitivamente la casa questa sera? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21.30 su Canale 5.