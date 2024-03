NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello, che arriverà questa sera su Canale 5, andiamo a scoprire chi è il concorrente preferito della settimana.

Il preferito del Grande Fratello

Tra una settimana esatta andrà in onda la finale del Grande Fratello e sapremo chi sarà a vincere questa edizione del reality show. Il cerchio inizia ormai a stringersi e nel corso della diretta di questa sera accadrà di tutto. Non è esclusa infatti una seconda eliminazione a sorpresa e di certo tutti, tranne le due finaliste, saranno a rischio. Non mancheranno dunque i colpi di scena durante la puntata, che si preannuncia essere infuocata.

Mentre attendiamo di capire quali emozioni ci attendono stasera, anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito della 27^ settimana del Grande Fratello. Ma cosa è accaduto stavolta e quali sono state le preferenze dei nostri lettori? Andiamo a scoprire la classifica generale:

13 Sergio D’Ottavi, con l’1% dei voti

12 Rosy Chin, con l’1% dei voti

11 Paolo Masella, con l’1% dei voti

10 Letizia Petris, con l’1% dei voti

09 Greta Rossetti, con l’1% dei voti

08 Alessio Falsone, con l’1% dei voti

07 Federico Massaro, con il 2% dei voti

06 Massimiliano Varrese, con il 3% dei voti

05 Giuseppe Garibaldi, con il 4% dei voti

04 Simona Tagli, con il 5% dei voti

03 Anita Olivieri, con il 5% dei voti

02 Perla Vatiero, con il 16% dei voti

01 Beatrice Luzzi, con il 59% dei voti

Come ogni settimana, da numerosi a mesi questa parte, Beatrice Luzzi non perde il primato ed è ancora la concorrente preferita del Grande Fratello. Sui social intanto si iniziano a fare le prime ipotesi sul vincitore di questa edizione e senza ombra di dubbio per i più potrebbe essere proprio l’attrice a trionfare. Ma le cose andranno davvero così? Non resta che attendere la finale per scoprirlo.