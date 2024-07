Una discussa ex gieffina si candida per rientrare nella casa del Grande Fratello a settembre in vista della nuova edizione

A distanza di due mesi dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, una celebre e discussa ex gieffina si candida per rientrare nella casa più spiata d’Italia.

Un’ex gieffina vuole rifare il Grande Fratello

Mancano ancora due mesi alla partenza ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello, ma sappiamo bene ormai che la grande macchina del reality show si è già messa in movimento. In queste settimane infatti gli autori sono alla ricerca del cast perfetto, che ancora una volta sarà composto da personaggi Vip e Nip, e di certo non mancheranno i colpi di scena. Attualmente sono anche in corso i casting, che andranno avanti anche a programma iniziato. In rete naturalmente non mancano le indiscrezioni su quello che potrebbe accadere e diversi sono stati i nomi che sono spuntati. A oggi però la produzione non ha confermato alcuna voce di corridoio e al momento dunque i gossip vanno presi con le pinze.

Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta già facendo discutere il web. Una celebre ex gieffina si è infatti candidata per rientrare nella casa del Grande Fratello a settembre. Di chi parliamo? Nientemeno che di Francesca De Andrè. Nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo infatti l’ex volto del reality show ha ammesso che le piacerebbe rimettersi alla prova con questa esperienza e lanciando un appello agli autori ha affermato:

“Sono pronta per tornare in televisione! In autunno riparte il Grande Fratello e vorrei tanto rientrare nella Casa di Cinecittà. Io non sono certo una che fa annoiare. Quindi se cercano un po’ di movimento per il programma, io sono qua”.

Cosa accadrà dunque? Gli autori del Grande Fratello accoglieranno l’appello di Francesca De Andrè? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre nelle prossime settimane la produzione inizierà poco a poco a rivelare i concorrenti ufficiali della nuova edizione e senza dubbio ne vedremo di belle.