Sono spuntate le immagini di Jenny, protagonista di Temptation Island. Ecco com’era prima e dopo gli interventi di chirurgia estetica.

Temptation Island, Jenny prima e dopo la chirurgia

Jenny e Tony è una delle coppie di fidanzati dell’ultima edizione (ancora in corso) di Temptation Island. Spesso sui social alcuni utenti hanno insinuato che la ragazza si sarebbe sottoposta a interventi di chirurgia estetica. Tra gli influencer qualcuno si è occupato della faccenda e come mostrato dal video postato dalla creator Claudia Mariani, effettivamente Jenny nel tempo sarebbe cambiata tanto.

Sono state messe a confronto le foto della concorrente di Temptation Island, ovvero com’è oggi dopo la chirurgia e com’era prima. E si notano diversi accorgimenti apportati nel volto di Jenny, come fatto notare dalla giovane influencer in questo TikTok.

Il fatto è spesso stato oggetto di critiche e considerazioni da parte degli utenti, tra chi crede che Jenny avrebbe dovuto evitare di sottoporsi a ritocchini e chi, invece, la difende dagli attacchi. E voi che ne pensate?

Intanto notizia delle ultime ore riguarda la possibilità di coinvolgere alcuni protagonisti di Temptation Island nella prossima edizione del Grande Fratello, in onda da metà settembre su Canale 5. Stando ai chiacchiericci si potrebbe puntare o sul triangolo formato da Lino, Alessia e Maika in stile Mirko, Perla e Greta, ma anche Raul e Martina sarebbero tra gli indiziati speciali. Vedremo cosa succederà.

Il percorso di Tony e Jenny

Nel mentre tanta attenzione è concentrata anche su Jenny e Tony a Temptation Island, specie ora che è emerso il gossip che lui sarebbe stato avvistato con un’influencer! Non appena il reality si concluderà ne sapremo certamente di più!

Fin dal promo della loro partecipazione a Temptation Island, Jenny e Tony sono stati tra i protagonisti più chiacchierati di quest’ultima edizione. Lei 26 anni, lui 41 e tanti nodi da sciogliere nel loro rapporto. Sono fidanzati dal 16 maggio 2019, ma durante la loro relazione le difficoltà non sono mancate.

Jenny ha voluto scrivere a Temptation Island e ha svelato che Tony non le fa vivere la propria vita come meglio crede. Lui è un deejay, è costantemente in giro per lavoro ed è sempre circondato da ragazze, con le quali era entrato in confidenza (pensate che tre di loro avevano le chiavi di casa).

Durante il loro percorso gli atteggiamenti di Tony hanno spesso fatto discutere il pubblico di Temptation Island e lasciato di stucco Jenny. Ma come finirà la loro avventura?