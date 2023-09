Spettacolo

Vincenzo Chianese | 18 Settembre 2023

Grande Fratello

Primi faccia a faccia al Grande Fratello

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dalla partenza del Grande Fratello, ma sembrerebbe che i concorrenti si stiano già mettendo in gioco. In questa prima settimana sono già nate le prime simpatie (ma anche le prime antipatie) tra alcuni degli inquilini e a non passare inosservato è stato il rapporto tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Sia la chef che l’attrice infatti sono state protagoniste di un piccolo diverbio e sembrerebbe che, almeno per il momento, tra le due non ci sia feeling. Le tensioni a un tratto sono diventate palesi a tutta la casa e così stasera, nel corso della terza diretta, la questione è stata affrontata. Andiamo dunque a vedere cosa è accaduto.

Durante la diretta c’è stato il primo faccia a faccia di questa edizione, che ha visto protagoniste proprio Rosy e Beatrice. Le due a quel punto hanno spiegato il proprio punto di vista, affermando tuttavia di non essere in competizione (QUI per il video).

La stessa Chin ha anche spiegato di non aver nominato la Luzzi, nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello, in quanto intenzionata a darle una seconda chance. Di certo però al momento non c’è ancora stato un chiarimento tra le due concorrenti e nelle prossime ore potrebbe accadere di tutto.

Ma cosa succederà dunque? Rosy e Beatrice troveranno un punto di incontro? Non resta che attendere per scoprirlo.