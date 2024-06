Flirt in corso tra un ex gieffino e una nota giornalista sportiva (ma non si mostrano in pubblico) – FOTO

Gossip

Nicolò Figini | 18 Giugno 2024

Grande Fratello

Un ex concorrente del Grande Fratello avrebbe un flirt in corso con una giornalista sportiva

In queste ore si è diffuso un rumor secondo il quale un ex concorrente del Grande Fratello avrebbe un flirt in corso con una nota giornalista sportiva. Ecco che cosa sappiamo.

Il rumor sull’ex concorrente del Grande Fratello

Continuano le indiscrezioni in merito al Grande Fratello, ma questa volta non stiamo parlando della nuova edizione. Ci sarà molto tempo per discuterne grazie a tutte le indiscrezioni che verranno rilasciate prossimamente e che stanno uscendo di recente. Come quella relativa alla smentita partecipazione di Aras Senol, vincitore de L’Isola dei Famosi:

“No, per me i reality sono finiti. L’ho fatto una volta nella mia vita e mi basta perché sono un attore e mi piace il mio lavoro ora il mio sogno è di recitare in serie tv o film in Italia ma so che prima però dovrei migliorare il mio italiano”.

Questa volta infatti si tratta di un’indiscrezione sentimentale per quanto riguarda un ex concorrente del Grande Fratello. Deianira Marzano ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una Story in cui rivela che un ex gieffino avrebbe un flirt in corso con una nota giornalista sportiva:

“Un ex concorrente del GF si sta frequentando con una giornalista sportiva di Sky. Non si mostra pubblicamente perché ha paura di perdere i fan della ex coppia”.

L’indiscrezione su un ex concorrente del Grande Fratello

Di chi si sta parlando non possiamo ancora saperlo, anche perché non è specificata l’edizione del Grande Fratello alla quale ci si sta riferendo. Se prendiamo in esame quella appena conclusa potremmo citare Alessio Falsone o Giuseppe Garibaldi, troppo presto invece menzionare Sergio D’Ottavi. Sarà qualcuno di loro o un altro ex gieffino ancora?

Staremo a vedere se queste voci di corridoio verranno confermate oppure no, per adesso è giusto e bene prendere quanto riportato con le pinze.