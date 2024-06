Una gola profonda rivela nuove indiscrezioni sul flirt tra Sophie e Aron Piper: cosa è successo quella notte

Gossip

Nicolò Figini | 18 Giugno 2024

Sophie Codegoni

In queste ultime ore sono spuntate nuove indiscrezioni in merito all’incontro tra Aron Piper e Sophie Codegoni. Ecco tutto quello che sappiamo in base ai rumor.

Nuove indiscrezioni su Aron Piper e Sophie Codegoni

Come ben sappiamo Sophie Codegoni e Aron Piper sono stati paparazzati insieme ma come si sono conosciuti e che cosa è successo tra loro? A rivelare una serie di nuove indiscrezioni ci ha pensato Deianira Marzano in diretta su Radio Marte con Gabriele Parpigia.

L’esperta di gossip ha rivelato che l’influencer e l’attore si erano già conosciuti durante la Fashion Week per poi incontrarsi ancora una volta all’evento di Dsquared dove sarebbe stato presente anche Alessandro Basciano. A quanto pare i due continuavano a farsi “apprezzamenti e battute” ed era “scattato un vero colpo di fulmine“.

Deianira prosegue raccontando di aver avuto queste informazioni da una fonte molto vicina a Sophie Codegoni: “Non possono essere smentite“. Successivamente si sarebbero rivisti al Lucid, un locale dove si può entrare soltanto su invito e qui sarebbe scattato il primo bacio: “Sì, si sono baciati, sono sicura al 100%“.

In seguito Sophie e Aron sarebbero usciti mano nella mano per dirigersi verso un noto hotel di Milano e qui si sarebbero fermati al bar, con un gruppo di amici, fino alle 7:20 del mattino: “Poi gli amici sono andati via e loro sono saliti in camera. Sophie ha lasciato l’hotel alle 14:30. Non sappiamo cosa sia successo tra loro, però lei è rimasta lì“. Ovviamente bisogna prendere tutte le informazioni con le pinze perché si tratta solo di rumor e non sappiamo cosa ci sia di vero.

Noi di Novella 2000 rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi tipo di correzione o smentita nel caso in cui i diretti interessati volessero dare la propria versione dei fatti. Vi terremo aggiornati.