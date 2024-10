Ai concorrenti della Casa del Grande Fratello nelle scorse ore è stato spoilerato l’arrivo di una nuova gieffina dal reality spagnolo, che abbiamo scoperto essere poi Maica Benedicto. Le reazioni dei partecipanti del nostro GF non si sono fatte attendere.

Grande Fratello, i gieffini scoprono lo scambio

È ufficiale, lo scambio si farà! Anche se, detta così, sembra quasi essere più una notizia di calciomercato, ma no.. stiamo parlando del Grande Fratello. Se vi siete persi “le puntate precedenti” vi facciamo un breve sunto della situazione.

Nella giornata di ieri è arrivato il rumor, spoilerato inizialmente su X da Tendencias de España, che ci sarebbe stato uno scambio di concorrenti. E più precisamente tra il Grande Fratello in Italia e il Gran Hermano in Spagna. Un’indiscrezione che si è diffusa a macchia d’olio e ha trovato ieri sera con la puntata del Gran Hermano Debate 17, in cui la modella Maica Benedicto ha scoperto che avrebbe dovuto fare i bagagli. Solo in un secondo momento ha scoperto la verità, restando spiazzata.

Se per Maica Benedicto si è trattata di una sorpresa dover raggiungere il Grande Fratello, non solo lo sarà per i nostri gieffini. Nella serata di ieri infatti i concorrenti sono stati informati che ci sarà uno scambio.Qualcuno ha confidato di essere entusiasta di accogliere una nuova inquilina. C’è anche chi si chiede qualche concorrente lascerà l’Italia per qualche giorno, altri hanno fatto delle considerazioni.

Le reazioni dei gieffini

Tra tutti Lorenzo Spolverato che, con il suo solito modo di fare, ha punzecchiato un po’ il compagno d’avventura Tommaso Franchi: “Siamo pronti ad accoglierla… se è una topa siamo noi!”, il toscano di tutta risposa ha affermato che non ne è così sicuro e che ha quasi perso la speranza.

Dal confessionale hanno già spoilerato agli inquilini l’ingresso della New Entry Maica, il mestierante si sta già preparando per nuovi teatrini, ti prego GF spedite lui (Spolverato) con un biglietto di SOLA ANDATA in SPAGNA 🇪🇸 VI PREGO 🙏 #GrandeFratello pic.twitter.com/KFRBDpogcr — (@zabetta97) October 20, 2024

Sarà altrettanto curioso però scoprire non solo le reazioni. Ma lo sarà anche quando verranno a sapere che a dover lasciare la Casa del Grande Fratello (stando alle prime indiscrezioni) saranno Yulia Naomi Bruschi e Javier Martínez.

Stasera la situazione sarà molto più chiara e sapremo tutta la verità! Una situazione di certo non nuova in un reality come il Grande Fratello, dato che ci sono già dei precedenti. Ma comunque l’attenzione del pubblico non sembra mancare dopo questa news.