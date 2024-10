Ora è tutto vero! Al Grande Fratello ci sarà uno scambio di gieffini con il GF spagnolo: da noi arriva la modella Maica!

Maica arriva al Grande Fratello

Si era sparsa la voce nelle scorse ore della possibilità di vedere uno scambio di concorrenti tra il nostro Grande Fratello e il Gran Hermano in Spagna. Una notizia che aveva spiazzato tutti, ma che ora trova l’ufficialità da parte dei cugini iberici che hanno confermato il rumor.

A lanciare l’indiscrezione la pagina X (Twitter), Tendencias de España, che aveva rivelato la novità tra i due reality show di Telecinco. Lo stesso account aveva fatto il nome di Maica Benedicto, partecipante della versione spagnola del Grande Fratello.

Stasera durante la puntata del Gran Hermano Debate 17 è arrivata l’ufficialità, resa nota in studio e poi alla stessa concorrente. Ecco il momento dell’annuncio al pubblico in studio e da Casa.

Grande Fratello elige a Maica para irse a Italiaaa 🇮🇹 #GHDBT7 pic.twitter.com/B4vZm4CMnX — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2024

Maica Benedicto, per chi se lo stesse chiedendo, non è solo la concorrente del Gran Hermano. Sappiamo che ha 25 anni, che vive a Cartagena e fa la modella e rappresentante di prodotti cosmetici.

Avremo modo di conoscere meglio Maica al suo arrivo in Italia! Ora però ci si domanda chi sarà il concorrente del nostro Grande Fratello a volare in Spagna per un’avventura incredibile! Probabile che scopriremo il nome già nella puntata di lunedì 21 ottobre e a quanto pare saranno due!

Questo scambio di concorrenti tra due versioni diverse del Grande Fratello non è di certo una situazione nuova! Era già capitato in precedenza e per ricordare quando è successo dobbiamo fare un passo indietro di qualche anno.

Era il 17 dicembre 2009 quando i concorrenti del nostro Grande Fratello e del Gran Hermano in Spagna ricevettero la notizia dalla conduttrice di uno scambio di partecipanti. Pochi giorni dopo poi, il 21 dicembre 2009, durante il programma televisivo Gran Hermano: el debate, lo scambio di concorrenti è stato confermato. Quell’anno le concorrenti coinvolte furono Doroti Polito e Leonia Coccia, le quali parteciparono al GF iberico prima di sbarcare in Italia.

Ma non è finita qui, perché il crossover con i cugini spagnoli è arrivato anche nella successiva edizione, quando furono Carmela e Massimo ad abbandonare il nostro Grande Fratello il 2 gennaio 2010, per entrare a far parte del reality spagnolo. In Italia invece arrivarono Gerardo Prager e Saray Pereira che entrarono nella Casa il 4 gennaio 2010. Lo scambio si concluse pochi giorno dopo (il 10). Le coppie di concorrenti tornarono al loro rispettivo Grande Fratello.

Ora l’esperienza si ripete e tra i fan del reality c’è tanta curiosità!