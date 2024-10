Al Grande Fratello, secondo le indiscrezioni che circolano sul web, potrebbe arrivare una novità assoluta. Ecco di che cosa si tratta e tutto quello che sappiamo in merito alla possibile nuova concorrente.

Novità al Grande Fratello

Il Grande Fratello, di settimana in settimana, prosegue la sua corsa tra intrecci amorosi e liti tra inquilini. Nel mese di ottobre è stato tolto il doppio appuntamento, che dovrebbe però tornare il prossimo mese ma al momento non abbiamo molte informazioni in merito.

Ciò che sappiamo darvi, però, è una notizia che potrebbe dare origine a una novità assoluta per il programma. Si tratta di una sorta di scambio culturale tra l’edizione italiana condotta da Alfonso Signorini e quella spagnola condotta da Jorge Javier Vazquez.

Il rumor pare sia stato lanciato sul web dal profilo Twitter Tendencias de España, il quale ha affermato che a entrare nella casa del Grande Fratello italiano sarà tale Maica. Ma chi è Maica Benedicto del Gran Hermano 19? Sulla concorrente non abbiamo molte informazioni se non l’età, 25 anni, e la sua provenienza. Oggi la gieffina vive a Cartagena e di lavoro fa la modella ma anche la rappresentante di prodotti medici.

Al momento si trova nella casa del Gran Hermano, reality che ha avuto inizio il 5 settembre 2024, ma il profilo Twitter Grande Fratello Forum aggiunge un dettaglio in più. Pare che ci sarà un vero e proprio scambio di concorrenti, infatti se Maica verrà in Italia un nostro inquilino andrà in Spagna. Cosa ci sarà di vero in tutto ciò?

Non ci resta che attendere maggiori informazioni per capire meglio se accadrà e, in caso, quando tutto ciò potrebbe avvenire. Vi terremo aggiornati.