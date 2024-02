Greta e Perla al centro di un nuovo triangolo, questa volta con Sergio: il video sospetto

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2024

Grande Fratello

Spesso il Grande Fratello in giornata ci regala dei video tratti dalla notte precedente, quando ormai le telecamere si sono spente. C’è stato un episodio che ha coinvolto Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Perla Vatiero. Triangolo in corso? Ecco come starebbero le cose!

Triangolo tra Greta, Sergio e Perla al Grande Fratello?

Al Grande Fratello può succedere davvero di tutto e in qualsiasi momento! A girare sul web in queste ore è un video spuntato dalla notte e caricato nella pagina ufficiale del reality show. Nel filmato in questione vediamo Sergio D’Ottavi avere dei modi molto carini e gentili nei confronti di Greta Rossetti. Vediamo che le dà un abbraccio e le regala qualche bacio sulla guancia. I due sembrano essere molto in sintonia.

Sergio D’Ottavi ha detto qualcosa all’orecchio della concorrente del Grande Fratello, mentre lei ha ribattuto immediatamente. Ma non è finita qui perché poco dopo è arrivata Perla Vatiero che, scherzosa, ha detto di trovare intrigante il compagno d’avventura. Chiaramente lo fanno in tono decisamente divertito e non vi è alcuna malizia, ma quel che basta per far parlare i fan del programma.

Ecco il video in questione che tanto sta circolando sui social….

In realtà a dire il vero non ci sarebbe alcuna dinamica in corso al Grande Fratello ma si tratterebbe semplicemente di ironia da parte dei diretti interessati. Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Perla Vatiero infatti hanno utilizzato dei toni piuttosto scherzosi e non ci sarebbe stata alcuna malizia nelle loro parole.

Per quanto Sergio D’Ottavi poi pare sia incuriosito da Greta Rossetti, da qui a parlare di coppia o di triangoli diciamo che è piuttosto un azzardo e non rispecchia del tutto la realtà dei fatti. Almeno per ora! Poi chi vivrà vedrà, insomma! Anche perché il Grande Fratello non smette mai di stupire!