Ilaria Galassi del trio Non è la Rai racconta al Grande Fratello dell’aneurisma che l’ha colpita nel lontano 2000.

Ilaria Galassi racconta al Grande Fratello del suo aneurisma

Nel corso della seconda puntata, tra un nuovo ingresso e l’altro, il Grande Fratello ha cominciato a concentrarsi su alcuni concorrenti.

Dopo un rapido approfondimento alla storia di Shaila e una clip simpatica su Tommaso e le sue scorpacciate notturne, ci si è concentrati su Ilaria Galassi, del trio Non è la Rai.

La donna ha alle spalle un’esperienza molto dura, per cui ha rischiato la vita. Nei giorni passati ha fatto qualche accenno a questo difficile momento con i suoi coinquilini e questa sera ha potuto integrare il suo racconto.

Nel lontano 2000, dopo un forte mal di testa e un inaspettato svenimento, Ilaria ha scoperto di avere un aneurisma congenito, per cui ad un certo punto si è ritrovata anche a vedere cose che in realtà non erano realmente davanti a lei.

Immediatamente, il 24 dicembre, è stata sottoposta ad un delicato e lungo intervento. La Galassi ha raccontato di essere stata qualcosa come dieci in sala operatoria. Una volta uscita per lei non è stata per niente facile.

Anche Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, le altre due Non è la Rai, hanno ricordato sempre in confessionale di quel difficile periodo, a partire dal ricevere la notizia che Ilaria era in gravi condizioni per via dell’aneurisma, alla fase post-operatoria, durante la quale non le riconosceva.

“Non mi ricordavo più niente, non mi ricordavo il nome dei miei genitori. […] Ho assaporato la morte e per me adesso la vita la vivo con una leggerezza importante. Io ho avuto una seconda possibilità di vivere. […] Posso dire io sono viva.“

Ha raccontato in confessionale Ilaria. Piano piano è riuscita poi a riprendere in mano la propria vita anche grazie ai suoi genitori ed oggi è entusiasta di tutto ciò che la vita le offre.