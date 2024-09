Andiamo a fare la conoscenza di Ilaria Galassi e vediamo cosa sappiamo sulla nuova concorrente del Grande Fratello ed ex volto di Non è la Rai, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Ilaria Galassi

Nome e cognome: Ilaria Galassi

Data di nascita: 10 luglio 1976

Luogo di nascita: Avezzano

Età: 48 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 55kg circa

Segno zodiacale: Cancro

Professione: showgirl ed ex modella

Fidanzato: è legata sentimentalmente a Daniele Brunone

Figlia: ha due figli, Rocco e Riccardo

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ilariagalassi.official

Ilaria Galassi età, altezza e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Ilaria Galassi e scopriamo di più sulla sua biografia. La nuova concorrente del Grande Fratello è nata ad Avezzano il 10 luglio 1976. Quanti anni ha dunque Ilaria? La sua età è di 48 anni.

La sua altezza e il suo peso corrispondono invece rispettivamente a 1 metro e 70 centimetri e a 55kg circa.

In molti si chiedono se la Galassi abbia una sorella. La risposta è sì! Ilaria ha infatti ben due sorelle.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

In merito alla vita privata di Ilaria Galassi abbiamo diverse informazioni. Come qualcuno saprà, in passato l’ex showgirl ha avuto un flirt con Pietro Taricone, risalente ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello.

Oggi però Ilaria è felicemente legata al compagno Daniele Brunone. L’ex volto di Non è la Rai ha anche due figli, Rocco e Riccardo.

Non tutti sanno che in passato la showgirl ha dovuto affrontare una lunga malattia. Ma che incidente ha avuto Ilaria Galassi? Andiamo a scoprirlo. Come ha raccontato lei stessa, mentre si trovava ferma con il motorino a un incrocio, è stata investita da una macchina. L’ex modella si è così fratturata le gambe e le braccia e ha dovuto subire due interventi chirurgici.

In seguito Ilaria ha dovuto affrontare un aneurisma cerebrale che le ha provocato un ricovero immediato in ospedale e un’urgente operazione chirurgica. Oggi però la Galassi sta bene e si è lasciata alle spalle questi difficili momenti.

Dove seguire Ilaria Galassi: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Ilaria Galassi sui social.

L’ex volto di Non è la Rai ha naturalmente un profilo Instagram attivo, che vanta più di 30mila follower.

Sulla sua pagina la showgirl condivide i momenti più belli e speciali della sua vita e non solo.

Scopriamo ora di più sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Ilaria Galassi inizia in tenera età. Nel 1990 infatti debutta in tv con Domenica In.

Domenica In

Ilaria Galassi debutta in televisione nel 1990 tra le ragazze pon-pon della Domenica in di Gianni Boncompagni. Il vero successo però arriva l’anno seguente, quando entra a far parte del cast di Non è la Rai.

Non è la Rai

Dal 1991 al 1995, Ilaria Galassi entra nel cast del celebre programma Non è la Rai. In più partecipa agli spin-off Primadonna, Bulli & pupe e Rock ‘n’ Roll. All’interno della trasmissione fa coppia fissa prima con Romina Mondello, poi con Roberta Carrano, e successivamente con Antonella Mosetti.

Nello stesso periodo inizia a lavorare per dei fotoromanzi e cura le telepromozioni della trasmissione serale Karaoke di Italia 1. Dopo la fine di Non è la Rai, inizia a lavorare come modella. Nel 1996 Ilaria viene scelta come velina del programma Striscia la notizia. Tuttavia poco dopo è costretta a ritirarsi temporaneamente dal mondo dello spettacolo a causa di un incidente alla gamba.

Ok, il prezzo è giusto!

Nel 1998 Ilaria Galassi diventa valletta di Doppio Lustro e Ok, il prezzo è giusto! L’anno seguente invece partecipa come prima ballerina a Zelig – Facciamo cabaret. In seguito, nella primavera del 2001 è spesso ospite dei programmi di Maurizio Costanzo Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Qualche anno più tardi, nel 2005, prende parte a uno speciale di Non è la Rai.

Negli anni successivi lascia il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, tornando saltuariamente in tv come opinionista. Negli anni del Covid, Ilaria inizia a lavorare come badante di una signora di 90 anni, dopo che il salone di parrucchieri che gestisce insieme al compagno chiude per via della pandemia.

Film e programmi tv

Ecco un elenco di programmi tv in cui appare Ilaria Galassi: Domenica in, Non è la Rai, Primadonna, Capodanno con Canale 5, Serata d’amore per San Valentino, Carnevale con Canale 5, La notte della bellezza, La grande festa di Non è la Rai.

E ancora la vediamo in Bulli e pupe, Capodanno ’92, Rock ‘n’ Roll, Ok, il prezzo è giusto!, Zelig – Facciamo cabaret, Buona Domenica, In viaggio con Sissi, Non è la RAI.

Ilaria ha scritto anche un libro, Andata e ritorno.

Canzoni

Ilaria Galassi ha rilasciato anche un singolo musicale nel 2024, Sola tu mi vuoi, in collaborazione con le amiche ex protagoniste di Non è la Rai Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere.

Ilaria Galassi al Grande Fratello

Nel 2024 Ilaria Galassi torna sulle scene quando entra a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello. Tuttavia la showgirl non sarà sola.

A varcare la porta rossa con lei saranno infatti anche Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, ex volti di Non è la Rai, e le tre gareggeranno come unico concorrente.

Alla conduzione del reality show, in partenza su Canale 5 lunedì 16 settembre, ci sarà nuovamente Alfonso Signorini.

Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi ricopriranno invece il ruolo di opinioniste mentre Rebecca Staffelli si occuperà dei social..

I concorrenti del Grande Fratello

Facciamo la conoscenza dei concorrenti del Grande Fratello 2024.

Tra gli uomini troviamo: Clayton Norcross, Luca Calvani, Iago Garcia, Enzo Paolo Turch e Lino Giuliano.

Per quanto riguarda le donne invece troviamo: Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Helena Prestes, Shaila Gatta, Iaria Galassi, Clarissa Burt e Eleonora Cecere.

(IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Ilaria al Grande Fratello

Il percorso di Ilaria Galassi al Grande Fratello inizia ufficialmente lunedì 16 settembre. Ma come se la caverà la showgirl all’interno della casa? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)