Chi è Eleonora Cecere

Nome e cognome: Eleonora Cecere

Data di nascita: 10 ottobre 1978

Luogo di nascita: Roma

Età: 46 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 48kg circa

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: ballerina, cantante e showgirl

Marito: Eleonora è sposata con Luigi Galdiero

Figlia: ha due figlie, Karole e Marlene

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @eleonora.ceceree

Eleonora Cecere età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo in merito alla biografia di Eleonora Cecere e vediamo quanti anni ha l’ex volto di Non è la Rai. La showgirl è nata il 10 ottobre 1978 a Roma. La sua età dunque è di 46 anni.

La sua altezza e il suo peso sono invece rispettivamente pari a 1 metro e 65 centimetri e 48kg circa.

Sappiamo che oggi Eleonora vive a Roma insieme alla sua famiglia e che ha una cugina famosa: Claudia Gerini.

Ma andiamo a scoprire di più in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Eleonora Cecere abbiamo diverse informazioni.

Sappiamo che la showgirl ha un marito, Luigi Galdiero, che lavora nel mondo dello spettacolo come regista, commediografo e produttore teatrale. La coppia ha figli? La risposta è sì. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Karole e Marlene.

Non tutti sanno che in passato Eleonora ha combattuto contro una grave malattia. Nel 2018 infatti alla Cecere è stato diagnosticato un fibroma. Per risolvere la situazione la showgirl si è sottoposta a un’isterectomia, durante la quale i medici le hanno tolto l’utero e le tube.

Anche il percorso di guarigione, a causa di una forte infezione, non è stato semplice. Eleonora ha infatti rischiato la setticemia. A oggi però la Cecere sta bene e si è lasciata alle spalle quei terribili momenti.

Dove seguire Eleonora Cecere: Instagram e social

Andiamo a scoprire ore dove è possibile seguire Eleonora Cecere sui social.

L’ex protagonista di Non è la Rai ha naturalmente un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina la concorrente del GF condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a vedere cosa sappiamo.

Carriera

In molti si chiedono cosa fa oggi Eleonora Cecere. Da qualche anno la showgirl ha iniziato a lavorare in una società di vigilanza. In passato tuttavia è stata una delle protagoniste del mondo dello spettacolo italiano.

Fin da bambina infatti inizia a studiare danza e recitazione e all’età di 9 anni debutta sul grande schermo recitando nel dramma di Ettore Scola La famiglia. Nello stesso anno la vediamo anche nel film Intervista, diretto Federico Fellini. L’anno seguente invece è nel cast della commedia La carne.

Non è la Rai

Negli anni ’90 Eleonora Cecere debutta anche sul piccolo schermo ed entra nel corpo di ballo di Domenica In. Il vero successo però arriva quando viene scelta da Gianni Boncompagni per il varietà musicale Non è la Rai.

Entra così nel gruppo musicale Le Dolci Manie insieme ad alcune colleghe e in seguito diventa ospite fissa nel programma Tappeto volante. Successivamente collabora all’album Non è la Rai estate, che raccoglie la colonna sonora del programma, e per di più partecipa allo spin off Bulli e pupe.

Teatro

Nel 1999 Eleonora Cecere debutta a teatro, nello spettacolo E meno male che c’è Maria, al fianco di Barbara d’Urso ed Enrico Montesano. Da quel momento inizia ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo, fino a quando nel 2024 torna sotto le luci mediatiche.

Film e programmi tv

Questo l’elenco di film in cui vediamo Eleonora Cecere: La famiglia, Intervista, La carne, Il lupo, Le grida del silenzio.

Questi invece i programmi tv: Domenica In, Non è la Rai, Bulli e pupe, Tappeto volante, Libero.

Eleonora Cecere al Grande Fratello

A settembre 2024 Eleonora Cecere viene annunciata come nuova concorrente del Grande Fratello. Il reality show fa ritorno su Canale 5 il 16 settembre e ancora una volta alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini. Ad affiancare il presentatore nelle vesti di opinioniste ci saranno invece Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. I social saranno invece affidati a Rebecca Staffelli.

A far parte del cast, che sarà composto da Vip e Nip, c’è anche Eleonora, che varcherà la porta rossa insieme alle ex colleghe di Non è la Rai Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Le tre gareggeranno, almeno per il momento, come unico concorrente.

I concorrenti del Grande Fratello

Siete curiosi di fare la conoscenza di tutti i concorrenti del Grande Fratello 2024? Ecco chi sono.

Questo è il cast di uomini: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino, Javier Martinez e Tommaso Franchi.

Tra le donne che faranno parte del reality show troviamo invece: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi.

Il percorso di Eleonora al Grande Fratello

Eleonora Cecere arriva al Grande Fratello! Il percorso dell’ex volto di Non è la Rai inizia lunedì 16 settembre. La showgirl nel corso della prima puntata varcherà così la porta rossa e darà il via a questa nuova esperienza.

1° settimana: Eleonora ha fatto il suo ingresso nella Casa e ha avuto qualche diverbio e accusato un piccolo malessere fisico. (IN AGGIORNAMENTO)