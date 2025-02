Il Grande Fratello questa sera ha trasmesso le immagini inedite del furioso litigio tra Shaila e Lorenzo avvenuto nella nottata di ieri.

Per la prima volta in onda le immagini del violento litigio tra Lorenzo e Shaila

Durante la puntata di questa sera del Grande Fratello, il pubblico ha finalmente potuto vedere le immagini del duro scontro tra Lorenzo e Shaila, un litigio che fino ad ora era stato completamente censurato durante la diretta.

Fino a questo momento, si era solo percepito che fosse accaduto qualcosa di grave tramite i commenti dei concorrenti, ma senza dettagli concreti.

Tutto sarebbe iniziato da un bisogno di Lorenzo che Shaila non avrebbe compreso, cosa che lo avrebbe profondamente deluso.

Nelle ultime ore Shaila e Lorenzo hanno vissuto una crisi profonda e, sembra, definitiva… #GrandeFratello pic.twitter.com/cFEBnPZnXA — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2025

La situazione, però, è degenerata quando Lorenzo ha accusato Shaila di aver rivelato una sua confessione intima, cosa che lo ha fatto letteralmente esplodere.

Nella Casa si era già intuito che il ragazzo avesse reagito in modo molto forte. Alcuni inquilini avevano menzionato, infatti, oggetti lanciati in piscina e fogli strappati.

Quei fogli erano in realtà dei messaggi che Lorenzo e Shaila si erano scambiati e che lei conservava nel suo armadio.

Le immagini trasmesse questa sera hanno mostrato tutto il momento di tensione: Lorenzo fuori di sé, le urla tra i due e una Shaila visibilmente provata.

La ragazza, in preda allo sconforto, ha confessato di non sapere più come comportarsi con lui, segno di quanto la situazione l’abbia messa in difficoltà.

La reazione di Lorenzo dopo le sue ultime incomprensioni con Shaila 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/4jD3jWmqpy — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2025

L’episodio ha scatenato un acceso dibattito soprattutto sui social, dove molti hanno condannato gli atteggiamenti a detta loro violenti di Lorenzo.

Signorini ha subito preso la palla al balzo per far notare che nonostante sia stato eletto finalista, non gli è concesso tutto, anzi, il Grande Fratello può sempre squalificarlo:

“Il pubblico ti ha portato alla finale, ma se il Grande Fratello vuole ti può anche squalificare. Se fosse per me, io ti avrei tranquillamente squalificato, però il Grande Fratello è più buono di me, ti è andata bene.“

La vicenda ha lasciato un segno evidente nei due concorrenti. Ora resta da capire quali saranno le conseguenze di questo scontro sul loro percorso all’interno del reality.