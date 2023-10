Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Ottobre 2023

Grande Fratello

Lo schieramento al Grande Fratello

Questa sera il Grande Fratello si è aperto con l’annuncio da parte del conduttore dell’ingresso di alcuni nuovi concorrenti. Si tratta di Jill Cooper, Mirko Brunetti e Giampiero Mughini.

In seguito Signorini è andato dalle gieffine a rischio eliminazione. Stiamo ovviamente parlando di Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Grecia Colmenares.

A questo punto, dopo aver chiesto loro come si sentivano a causa di questo televoto, ha parlato con tutti gli altri. A chiesto loro di prendere una posizione e di schierarsi con una delle tre.

La maggior parte della Casa, allora, si è diretto verso la chef. Vittorio e Heidi, invece, sono andati da Grecia. Ovviamente, poi, Giuseppe e Fiordaliso, hanno dato il loro sostegno a Beatrice.

Lo schieramento dei concorrenti del Grande Fratello tra Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Rosy Chin

Tutti si aspettavano che Giuseppe andasse dalla Luzzi vista la loro frequentazione. In molti, invece, si sono chiesti come mai la Baci e Menozzi avessero scelto Grecia.

La prima, così come il modello, hanno spiegato di volr molto bene a Rosy ma comunque la Colmenares è stata molto vicina a entrambi in questi giorni.

Tutto ciò è successo quando il televoto era ancora aperto al Grande Fratello. Lo schieramento, perciò, potrebbe anche influenzare ciò che verrà scelto il pubblico a casa.

Ricordiamo che si tratta della scelta del preferito e non di una eliminazione, nonostante ci saranno dei vantaggi per chi vincerà.

