Romina Carrisi si commuove durante l’ecografia del suo bambino (VIDEO)

Spettacolo

Debora Parigi | 16 Ottobre 2023

La condivisione della gravidanza di Romina Jr con i suoi follower

Per molti mesi Romina Carrisi ha voluto tenere nascosta la sua gravidanza, anche se alcune voci giravano da un po’ di tempo. La figlia minore di Al Bano e Romina Power ha poi dato ufficialmente la splendida notizia a livello pubblico a Verissimo da Silvia Toffanin. Poco più di una settimana fa, infatti, è stata ospite proprio per raccontare il lieto evento e annunciare anche il sesso del bambino. È in attesa di un maschio.

Romina Jr ha una relazione da più di un anno con Stefano Rastelli, regista di 53 anni, conosciuto nel programma di Serena Bortone ‘Oggi è un altro giorno’. E lui ha già due figlie grandi che adorano la nuova compagna del padre. L’annuncio di questa gravidanza nel programma di Canale 5 è avvenuto quando lei era al quinto mese, rivelando di aver passato questi primi mesi in Puglia con la madre lontana da occhi indiscreti.

Adesso che tutti sanno della gravidanza, Romina Carrisi condivide con i suoi follower sui social questi momenti belli e dolcissimi di attesa. A tal proposito, ha fatto vari post con foto e video inerenti alla scoperta della gravidanza e ai primi mesi di gestazione. E adesso ha anche pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui mostra a tutti l’ecografia e fa anche sentire il battito del suo piccolo bambino.

La nascita del bambino, di cui ancora non ha rivelato il nome scelto, è prevista per l’inizio del 2024, tra gennaio e febbraio. Per i genitori di lei, Al Bano e Romina Power, si tratta del quarto nipote. Infatti la loro altra figlia Cristel e il marito Davor Luksic, imprenditore croato, hanno tre figli. Si tratta di Kay Tyron, nato nel 2018, Cassia Ylenia, venuto al mondo nel 2019 e Ryo Ines, nato nel 2021.