Jessica Morlacchi del Grande Fratello, dopo aver saputo della scomparsa del suo adorato cagnolino Camillo, ha voluto onorarlo dedicandogli una torta, come ultimo saluto.

Nella giornata di ieri al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha vissuto un momento di grande emozione dopo aver ricevuto una notizia dolorosa: la morte del suo amato bassotto Camillo.

Nel confessionale, i familiari le hanno comunicato la perdita del cane, che per Jessica era molto più di un semplice animale domestico. Camillo, insieme a Carletto, l’altro bassotto che le fa ancora compagnia nella vita fuori dalla Casa, era considerato da Jessica come un figlio.

L’ex cantante dei Gazosa, visibilmente commossa, ha deciso di onorare la memoria di Camillo in modo speciale: cucinando una torta insieme a Pamela Petrarolo, volto storico di Non è la Rai e sue compagne d’avventura nel reality.

Questo gesto dolce e simbolico è stato forse il suo modo per elaborare il lutto e dire addio a Camillo, trasformando il dolore in un momento di condivisione e affetto. Sulla torta si può leggere “Ciao Camillo”.

Jessica ha spiegato alle sue coinquiline quanto fosse forte il legame con i suoi cani, parlando spesso di loro durante il suo percorso al Grande Fratello.

Il gesto semplice ma profondo di Jessica ha colpito anche il pubblico, che ha apprezzato la sua sensibilità e il suo modo autentico di affrontare un momento così difficile. Un dolce tributo per un amico speciale che resterà per sempre nel suo cuore.

Grande Fratello, l’ultimo saluto di Jessica al suo cane Camillo