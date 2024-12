Quest’anno tra gli allievi di Alessandra Celentano ad Amici 24 c’è anche Alessia. Non tutti però sanno che la maestra e la ballerina si erano già incontrate in passato, molto prima che la Pecchia entrasse all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Il vecchio scatto di Alessandra Celentano e Alessia

Siamo nel pieno di Amici 24 e ormai gli allievi sono quasi al giro di boa. Subito dopo le festività natalizie infatti inizierà ufficialmente la corsa al Serale e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Nel mentre i prof stanno continuando a seguire passo dopo passo i loro allievi e in particolare Alessandra Celentano sta chiedendo il massimo ai ballerini che compongono la sua squadra. Attualmente il team della maestra è composto da tre elementi: Alessia, Chiara e Daniele.

Proprio la ballerina di latino la scorsa settimana è volata a Sarajevo per partecipare al campionato mondiale di ballo Latino. Per la giovane allieva è così arrivata un’importante soddisfazione. Alessia ha infatti vinto il torneo per la seconda volta di fila e una volta rientrata a Roma ha festeggiato questo successo insieme ai suoi compagni in casetta. In queste ore intanto è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

In passato infatti, molto prima di Amici, Alessandra Celentano aveva già incontrato Alessia. La ballerina, con ogni probabilità, potrebbe avere partecipato a uno stage di danza con la maestra e in rete è diventata virale la foto che le due si sono fatte insieme.

All’epoca tuttavia la Celentano non poteva sapere che ben quattro dopo avrebbe ritrovato Alessia all’interno della scuola di Amici e che la ballerina sarebbe diventata una delle sue allieve. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane e come proseguirà il percorso della Pecchia all’interno del programma? Non resta che attendere per scoprirlo.