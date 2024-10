Grande Fratello, Alfonso Signorini chiama Jessica per mostrarle un video di Yulia e Giglio insieme nella Casa

Al Grande Fratello, Alfonso ha chiamato Jessica nel confessionale per mostrarle un particolare video con protagonisti Yulia e Giglio.

Grande Fratello, Jessica vede un focoso video tra Yulia e Giglio

La puntata del 7 ottobre del Grande Fratello si è focalizzata anche sulla lite tra Jessica e Yulia per via Giglio. Mentre Jessica continua ad osservare cosa succede tra i due, credendo fermamente di avere ragione.

Jessica infatti vorrebbe sapere cosa pensa il fidanzato di Yulia di lei e Giglio, e dei loro atteggiamenti particolarmente calorosi. La toscana sostiene che il suo compagno non direbbe nulla, dato la loro è una relazione fresca. Inoltre Yulia ha chiarito che non è entrata per cercare l’amore.

Così Alfonso ha colto l’occasione di chiamare Jessica nel confessionale, per farle vedere un video che ritrae Yulia e Giglio, in momenti particolarmente intimi e romantici.

“Ma poi sdraiati con il mio pigiama là vicino?” si interroga ironicamente Jessica.

“Ho sempre più desiderio di incontrare il fidanzato di Yulia e sapere cosa pensa, se è una cosa normale“, ribadisce Jessica nel confessionale del Grande Fratello. Alfonso le chiede se vuole condividere quanto visto con la Casa e con gli altri gieffini, o se preferisce che rimanga un segreto. Non tarda ad arrivare la sua risposta, e Jessica decide di parlare del video con gli altri.

Una volta portato il contenuto del video all’attenzione degli altri, Giglio non nega quanto accaduto, scherzando, ma scagliando la sua freccia verso Jessica: “Tu sei la strega cattiva di Biancaneve”.

Dopo aver visto il video tra Yulia e Giglio, Jessica dice invece di non vedersi nella parte della strega cattiva.

Come si evolverà questa vicenda? Jessica lascerà i due vivere la loro nuova “amicizia”, e i due continueranno a coltivarla?