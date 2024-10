Al Grande Fratello Yulia ha negato il gossip secondo cui lei e Giglio si sarebbero conosciuti prima di entrare nella Casa e non si sarebbero, inoltre, mai visti: “Non ero in Toscana quest’estate”, ma una serie di foto smentiscono le sue parole.

Grande Fratello, Yulia nega il gossip

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5, Alfonso Signorini ha voluto parlare con gli inquilini di quel che è accaduto in settimana. Dall’oramai quadrilatero tanto discusso, al momento di sconforto di Enzo Paolo, per passare infine a un recente gossip di questi ultimi giorni: Yulia e Giglio si conoscevano già? La palla è passata ai diretti interessati.

In collegamento con la Casa del Grande Fratello, il conduttore ha mostrato inizialmente le immagini dell’improvvisa vicinanza tra Yulia e Giglio a Jessica, la quale ha voluto poi condividerle con gli altri inquilini. Proprio quest’ultima non ha mancato di fare qualche battutina a riguardo.

Poco dopo questo avvenimento si è passato però al pezzo forte della serata. Signorini ha mostrato le immagini del tanto chiacchierato gossip. A qualche utente sul web è venuto il dubbio, ma a lanciare l’indiscrezione è stato Biagio D’Anelli in seguito. Secondo quanto ripreso dall’ex gieffino, Yulia e Giglio si conoscevano prima del Grande Fratello e si siano visti proprio quest’estate in un locale della Toscana.

Il pettegolezzo è stato ripreso da tanti siti tra cui Novella2000.it, come mostrato in puntata. I due diretti interessati hanno però negato tutto, spiegando di essersi visti per la prima volta proprio nella Casa più spiata d’Italia.

“No, assolutamente no. Impossibile! Anche perché io non ero in Toscano”, ha esordito Yulia, seguita dalle parole di Giglio che ha replicato: “Ma magari. Io non sono andato in Toscana quest’estate”. Interpellata poco dopo anche Jessica che, sarcastica, ha commentato sostenendo si tratti certamente di una “passione nata ora, arde proprio”.

Negli ultimi giorni è rimbalzata una notizia sul web: Yulia e Giglio si conoscevano già? È il momento di parlarne con i diretti interessati. #GrandeFratello pic.twitter.com/UzinYCdu2c — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 7, 2024

Potrebbe però non essere finita qui!

Le foto smentiscono Yulia

Questo perché sbirciando sui social di Yulia del Grande Fratello, abbiamo notato un post in evidenza. Una carrellata di foto in cui la concorrente del reality show è al Lucca Summer Festival.

Lei stessa ha smentito di essere stata in Toscana durante l’estate, ma questa immagini risalgono a luglio, dunque qualcosa non torna! Sebbene ci sia chi ne prende le difese, questo nuovo tassello sembra destare degli altri sospetti sulla faccenda.

Post Instagram – Yulia Naomi Bruschi del Grande Fratello

Tant’è che in chiusura di puntata la stessa Rebecca Staffelli, interpellata da Alfonso Signorini, ha informato il conduttore che ci sarebbero delle “foto sospette” da verificare, ma ne parleranno meglio lunedì prossimo. E forse qui scopriremo la verità su questo tanto chiacchierato rumor!

In ogni caso sembra proprio che tra Yulia e Giglio la distanza si stia accorciando sempre più. Vedremo come si evolverà il loro rapporto.