Vincenzo Chianese | 3 Aprile 2024

Tra pochi giorni Vladimir Luxuria debutterà come conduttrice de L’Isola dei Famosi, sostituendo Ilary Blasi. Ma come ha reagito l’ex presentatrice del reality show? Ecco cosa rivela la nuova padrona di casa.

La rivelazione di Vladimir Luxuria

Finalmente ci siamo! Lunedì sera su Canale 5 parte ufficialmente la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Quest’anno a condurre per la prima volta il reality show ci sarà per Vladimir Luxuria, che dopo due anni trascorsi a ricoprire il ruolo di opinionista prende in mano le redini del programma, sostituendo così Ilary Blasi. Ad affiancare la presentatrice ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre Elenoire Casalegno sarà l’inviata dall’Honduras. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà quest’anno, nelle ultime ore Vladimir ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, durante la quale ha spiegato perché le è stato offerto il ruolo di conduttrice. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono la prima conduttrice trans di una trasmissione importante, in onda in prima serata su Canale 5. […] So che l’editore mi ha voluto non in quanto trans, ma perché mi è stato detto, ho dimostrato di poterlo fare. Credo sia per merito. E certo questo dimostra un’apertura da parte dell’azienda, che c’è e c’è sempre stata”.

Ma non è finita qui. In molti in questi mesi si sono domandati quale sarà stata la reazione di Ilary Blasi nel sapere che la conduzione de L’Isola dei Famosi sarebbe stata affidata proprio alla sua ex opinionista. Adesso a rivelarlo è proprio Vladimir Luxuria, che ammette di aver sentito tutti gli ex presentatori del reality show, partendo da Simona Ventura fino ad arrivare alla stessa Ilary:

“Sono stati tutti felici, compresi quelli che prima di me hanno condotto l’Isola. Ho sentito Simona, Nicola, Alessia, Ilary, la felicità è bella se condivisa”.

Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo a Vladimir Luxuria, certi che le aspettative non verranno deluse.