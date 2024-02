Marco Maddaloni lascia momentaneamente il Grande Fratello

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nella notte, poco dopo la puntata, Marco Maddaloni ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Cosa è successo e il comunicato ufficiale del reality show di Canale 5.

Ieri è andata in onda un a nuova puntata del Grande Fratello (i prossimi appuntamenti saranno di lunedì e giovedì). In zona nomination Marco Maddaloni in confessionale ha svelato di essere molto stanco e di sentire tanto la mancanza della sua famiglia, di sua moglie e dei suoi bambini.

Il judoka non ha nascosto di essere “arrivato” ormai e ha chiesto di capire quanto durerà ancora l’edizione. Per quanto sia felice che il programma stia proseguendo, per lui non è facile, così come per gli altri proseguire dopo così tanti mesi di permanenza. Insomma una situazione non semplice da gestire. Alfonso Signorini ha promesso che avrà delle sorprese, ma sta di fatto che Marco Maddaloni è parso piuttosto provato e ha detto che in ogni caso sorprese o meno, ha bisogno dei suoi affetti:

“Non voglio mancare di rispetto a nessuno, soprattutto a quelle persone che sono qui dentro e che magari sono qui in gioco da almeno due mesi in più di me. Però sono stanco. Dai, uagliò sinceramente io sono un po’ arrivato, vi dico la verità. (…) Alfonso fai una videochiamata a mio figlio Pino. Fatti dare il numero di telefono dalla produzione. Amore ti amo tanto un bacio grande”, con queste parole Marco Maddaloni è uscito dal confessionale per tornare dai suoi compagni.

Terminata la puntata è scomparso dai radar e qui abbiamo scoperto appunto, quanto segue nel comunicato del GF: “Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”.

Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali. #GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 29, 2024

Attendiamo quindi di conoscere nuovi aggiornamenti su Marco Maddaloni e sul suo ritorno nella Casa del Grande Fratello. Non appena ci saranno novità non esiteremo a informarvi.