Chi è Maria Sofia Federico? Età, fidanzata e Instagram

Debora Parigi | 23 Giugno 2023

Tutto le informazioni e le curiosità su Maria Sofia Federico, ex protagonista de Il Collegio 6 che tanto sta facendo parlare di sé per le sue dichiarazioni: dalla biografia e l’età, alla vita privata e fidanzata, Instagram e Tik Tok.

Chi è Maria Sofia Federico

Nome e cognome: Maria Sofia Pia Federico

Data di nascita: 26 gennaio 2005

Luogo di nascita: Valmontone (Roma)

Età: 18 anni

Segno zodiacale: Acquario

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: studentessa e attivista

Famiglia: vive con il padre e la madre

Fidanzato: Maria Sofia dovrebbe essere single

Tatuaggi: non ne ha di visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @mariasofia.federico

Profilo Tik Tok: @_m3ryyy

Maria Sofia Federico età, altezza e biografia

Conosciamola meglio dalla sua biografia. Quando è nata Maria Sofia Federico e qual è quindi la sua data di nascita? È nata a Valmontone, in provincia di Roma, il 26 gennaio 2005. Ha quindi 18 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Non abbiamo invece informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, sembra non averne sul suo corpo.

Dove vive Maria Sofia Federico? La ragazza vive a Valmontone con il padre e la madre. È molto legata ai suoi genitori e vanno molto d’accordo. Con le sue idee e il suo attivismo, è riuscita ad aprire loro la mente e forse anche per questo sono molto uniti.

Vita privata

Maria Sofia Pia Federico è una ragazza con le idee molto chiare: è convinta che riuscirà a cambiare il mondo. E proprio attraverso i suoi canali social diffonde, con monologhi, le sue idee riguardanti la libertà, il sessismo e i diritti umani, soprattutto quelli delle minoranze.

Si descrive come una tipa decisa, passionale, che non si arrende mai e sa esattamente ciò che vuole. Non si sente particolarmente diversa rispetto agli altri ragazzi della sua età, ma diversa a priori rispetto a tutti.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, oggi Maria Sofia de Il Collegio 6 è fidanzata con una ragazza.

Maria Sofia ha scritto un saggio di filosofia che ha tre concetti principali: libertà, arte e infinito. E questi tre concetti hanno come fine ultimo quello di portare gli essere umani alla felicità.

Nel 2023 la Federico è tornata a far parlare di sé dopo aver dichiarato l’intenzione di dedicarsi all’intrattenimento per adulti. Una notizia che ha generato non poche polemiche, anche a seguito di alcuni pensieri espressi. Sempre nello stesso anno è entrata a far parte dell‘Accademia di Rocco Siffredi. Il divo dei film a luci rosse, però, pare abbia ricevuto degli accorgimenti dal padre di Maria Sofia, affinché lei non faccia determinate scene esplicite. Lei però non sembra volersi arrendere.

Dove seguire Maria Sofia Federico: Instagram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio chi è Maria Sofia Federico de Il Collegio 6, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e vi consigliamo il suo profilo Instagram che ha un grandissimo seguito anche da prima della sua partecipazione al programma.

Questo è da considerarsi come un vero e proprio blog di attivismo in cui la ragazza affronta tantissimi temi social. Parla di libertà, dei diritti umani, del superamento della divisione e della definizione di genere, del sessismo ed è molto attiva riguardo la comunità LGBTQ+.

Inoltre Maria Sofia ha un profilo Tik Tok che va comunque in concomitanza con quello Instagram. In generale i suoi video riguardano tutti argomenti seri di attualità e inerenti a temi sociali.

Maria Sofia Federico a Il Collegio 6

Nel 2021 Maria Sofia Federico ha preso parte de Il Collegio 6, in onda su Rai 2. Questa edizione ha avuto luogo nel 1977 presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.

Maria Sofia ha dichiarato di aver scelto di partecipare al programma per far conoscere le sue opinioni, sia ai compagni che saranno con lei in questa avventura che al pubblico. Il padre pensa e spera che questa esperienza possa aiutarla a sviluppare una maggiore capacità nell’accettare i pareri degli altri.

Come promesso durante l’esperienza da collegiale, Maria Sofia Federico ha fatto valere le sue idee e non ha mancato occasione di bacchettare i suoi compagni ove necessario.