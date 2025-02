Appena terminerà la messa in onda di Stasera tutto è possibile, per Stefano De Martino arriva un nuovo programma in prima serata

Non si arresta il successo di Stefano De Martino. Infatti, appena si concluderà questa edizione di Stasera tutto è possibile, in TV è previsto un suo nuovo show. Novità dei palinsesti anche su Belve e su altri nuovi programmi in arrivo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In TV arriva un nuovo show di Stefano De Martino: ecco quando

Grandi novità e importanti conferme nei palinsesti Rai, come riporta la pagina Cinguetterai. Infatti si prospetta un calendario interessante dal mese di aprile con grandi ritorni molto attesi e qualcosa di nuovo. A tal proposito c’è una notizia che riguarda Stefano De Martino.

Attualmente il condutture è in TV con Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. Il game show in prime time di Rai 1 andrà avanti fino all’inizio dell’estate. Mentre lo show che attualmente è in onda su Rai 2 terminerà l’8 aprile, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata.

Ma i suoi fan non si ritroveranno a rinunciare a lui. Infatti è stata annunciato un nuovo programma per Stefano De Martino, sempre su Rai 2. Leggiamo che il martedì seguente all’ultima puntata di Stasera tutto è possibile (quindi il 15 aprile) ci sarà un nuovo show one-shot che lo vederà al timone. Ancora però non abbiamo altre informazioni al riguardo.

Sempre tra le novità e sempre su Rai 2 ci sarà un nuovo programma: Obbligo o verità. Alla conduzione troveremo Alessia Marcuzzi. E a seguire arrova Audiscio con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci. Inoltre, sempre su Rai 2, sono previste puntate speciali in prima serata di Storie di donne al bivio con Monica Setta.

Per quanto riguarda le conferme, il 22 aprile torna in onda in prima serata Belve di Francesca Fagnani. Non conosciamo ancora le puntate totali e soprattutto gli ospiti.