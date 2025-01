Tra Amanda, Bernardo, Chiara, Eva, Helena e Ilaria, questi i nomi al televoto di questa settimana, il pubblico del Grande Fratello ha determinato Bernardo come eliminato.

Bernardo è l’eliminato del Grande Fratello

La scorsa puntata del Grande Fratello ha visto finire in nomination per l’eliminazione Amanda, Bernardo, Chiara, Eva, Helena e Ilaria. Nonostante Alfonso Signorini abbia chiuso il televoto per l’eliminazione ad inizio puntata, il verdetto è arrivato più avanti.

Il primo concorrente a salvarsi è stata Ilaria, seguita subito da Helena. Dopo questa prima comunicazione, il conduttore ha proseguito su altri argomenti, lasciando appesi ad un filo Amanda, Bernardo, Chiara ed Eva. Successivamente si è salvata Chiara.

Alla fine, però, è arrivato il momento di comunicare il verdetto finale. Dopo il salvataggio di Amanda, Alfonso Signorini ha si è dedicato all’eliminato, che è risultato essere Bernardo.

Ad aspettarlo fuori, troverà Tiziana, sua ex compagna che pochi minuti prima era entrata per fargli una sorpresa, dopo il suo toccante racconto con la Linea della Vita.

Le percentuali

Ma le percentuali? Il Grande Fratello ovviamente come ogni puntata ha svelato anche le percentuali del televoto di questa settimana. Capiamo quindi insieme chi ha riscosso più consensi e chi meno, in termini numerici, da portare all’eliminazione di Bernardo.

A vincere questa sfida al televoto è stata Helena che ha ottenuto il 47,87% di voti. Segue Amanda con il 15,6%. Al terzo posto c’è Chiara con il 10,42% mentre Ilaria ha fatto il 9,93% e Eva con il 9,46%. A chiudere Bernardo, che ha ottenuto il 6,72%. Quindi per questo motivo Bernardo è stato eliminato dal Grande Fratello.

I concorrenti del Grande Fratello

Con l’eliminazione di dalla Casa del Grande Fratello, andiamo quindi a vedere ancora una volta chi sono i concorrenti attualmente ancora in gara in questa edizione del reality show:

Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini (ELIMINATO), Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Federico Chimirri, Iago Garcia eliminato e poi ripescato, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO in partenza), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani (ELIMINATO), Luca Giglioli, Mattia Fumagalli, Maxime Mbanda, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Eva Grimaldi eliminata e poi ripescata, Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes eliminata e poi ripescata, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ritirata e poi rientrata in gioco, Jessica Morlacchi ritirata e poi ripescata, Maria Monsè e Perla Maria Paravia (ELIMINATE), Maria Teresa Ruta, Maria Vittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.