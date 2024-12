Ecco tutti i nomi dei concorrenti del Grande Fratello che sono andati in nomination nel corso della puntata del 2 dicembre. Scopriamo insieme le scelte e i nominati.

Chi sono stati i nominati del Grande Fratello

Stasera al Grande Fratello con la nuova puntata del lunedì non sono mancate le sorprese. Una su tutte? L’ingresso da parte di ben 5 nuovi concorrenti, pronti a sconvolgere le dinamiche del gioco. Ma non solo.

Si è parlato anche delle varie liti all’interno della Casa, così come abbiamo scoperto anche il risultato del televoto, che ha visto uscire vincitore e dunque immune dalle prossime nomination, Javier.

Anche questa volta non sembrano esserci preferiti da parte delle due opinioniste e tantomeno dei concorrenti del GF. Dunque tutti sono nominabili, eccetto ovviamente i nuovi ingressi e il preferito del pubblico Javier, insieme a Helena e Lorenzo (della precedente puntata). Tra le opinioniste invece i preferiti sono Alfonso (da parte di Beatrice) e Shaila (per Cesara).

Così come per la precedente puntata sono stati scelti i nominati in maniera palese e nel segreto del confessionale del Grande Fratello, in base alle regole del piramidale. Ma iniziamo subito con i primi nomi:

Tommaso ha nominato Federica .

ha nominato . Le Non è la Rai ha dato il voto a Stefano .

ha dato il voto a . Shaila ha scelto di votare Luca .

ha scelto di votare . Alfonso ha dato il suo voto a Stefano .

ha dato il suo voto a . Yulia invece ha votato Amanda .

invece ha votato . Luca ha dato la sua votazione a Federica .

ha dato la sua votazione a . Jessica ha nominato Yulia .

ha nominato . Mariavittoria ha votato per Stefano.

Tutte le nomination del GF

In seguito le nomination del Grande Fratello sono continuate ancora con i seguenti concorrenti. Vediamo insieme chi sono i nominati ancora:

Lorenzo ha dato la sua votazione a Luca .

ha dato la sua votazione a . Stefano ha dato il punto ad Amanda .

ha dato il punto ad . Helena invece ha scelto di nominare Jessica .

invece ha scelto di nominare . Federica ha voluto votare Amanda .

ha voluto votare . Giglio ha nominato Luca .

ha nominato . Amanda ha scelto di nominare Yulia .

ha scelto di nominare . Javier ha infine chiuso votando Federica.

Ora che abbiamo il quadro completo con tutti i concorrenti che hanno nominato e sono stati nominati, è bene tirare le somme e svelarvi dunque chi si gioca un posto all’interno della Casa del Grande Fratello. Al televoto questa settimana, secondo le scelte fatte: Amanda, Federica, Luca e Stefano. Loro sono i nominati e lunedì prossimo vedremo chi sarà eliminato per il pubblico a casa.