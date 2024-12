Al Grande Fratello stasera Javier Martinez ha ricordato tra le lacrime sua madre. Poco dopo il papà è arrivato per una sorpresa, che ha commosso tutti: “Ti amo con il cuore, figlio mio”.

Javier Martinez ricorda tra le lacrime sua madre

Nella serata di oggi al Grande Fratello abbiamo avuto modo di conoscere diverse dinamiche. Dalla riflessione di Signorini a inizio puntata, alla strigliata ad alcuni concorrenti, per passare al risultato del televoto, agli scontri e il famoso segreto. Ma c’è stato in particolare un toccante momento per Javier Martinez.

Il concorrente ha avuto modo di riabbracciare il suo papà Mariano, ma anche rivivere uno dei momenti più difficili della sua vita. Quando è venuta a mancare la mamma di Javier Martinez, lui aveva appena 13 anni. L’atleta ricorda tutto di quegli anni e ogni 27 novembre rivive quel giorno terribile in cui ha detto per sempre addio alla sua cara madre, a cui era legatissimo.

“Non ho mai voluto fare di questo un vittimismo e ho tenuto per me. Lo sanno le persone con le quali sto condividendo tanto qui dentro. È quel dolore che non passa mai. Sono momenti che ti riporti dietro”, ha ricordato tra le lacrime Javier Martinez.

La sorpresa del papà di Javier

Tra le lacrime il ragazzo ha ricordato alcune delle fasi della sua vita, dal rapporto con i fratelli al legame con suo padre Mariano, che oggi era presente per una sorpresa. Poco dopo la tanta commozione, suo papà ha fatto ingresso in casa per dargli un abbraccio sincero e riservargli delle parole d’amore:

“Questa non te l’aspettavi. Ho tante cose da dirti ma poco tempo. Non sprecare il tempo con chi non merita e con chi non ti ascolta. Continua a rispettare la donna e a chi ti dà da mangiare in Casa. Fatti abbracciare che fa bene, allontanati da chi cerca la luce dei riflettori, tu hai la tua luce. Ti amo con il cuore figlio mio. Non serve urlare per dire la propria verità, ma serve essere solidali”, ha detto il papà di Javier Martinez per poi stringersi a lui in un abbraccio.

Papà Mariano c'è sempre stato per Javier e, oggi più che mai, è qui per dargli tutta la forza possibile 🥹❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/fHYEFiavP0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 2, 2024

Un momento molto toccante, che ha commosso non solo lo stesso concorrente, ma anche i suoi compagni e il pubblico a casa.