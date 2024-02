Spettacolo

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2024

Grande Fratello

Televoto a sorpresa questa sera al Grande Fratello: la prossima settimana infatti verrà decretato il primo finalista di questa edizione. Ma chi sono i nominati della puntata del 21 febbraio?

I nominati del Grande Fratello

Puntata col finale a sorpresa stasera al Grande Fratello. Inaspettatamente infatti Alfonso Signorini ha annunciato che nel corso della prossima diretta verrà decretato il primo finalista di questa edizione. A sceglierlo sarà proprio il pubblico, come sempre mediante l’uso del televoto. Anche questa sera infatti si sono svolte le tradizionali nomination, tuttavia gli inquilini non sanno che il più votato dai telespettatori non verrà eliminato ma finirà di diritto in finale. Gli autori hanno però deciso di concedere tale opportunità solo ai veterani del programma.

Inizialmente così gli 8 concorrenti entrati a settembre nella casa del Grande Fratello, tramite una catena, hanno scelto le prime due inquiline che andranno al televoto: Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, che non sono state salvate dai loro compagni. Poco dopo sono partite le vere e proprie nomination, che hanno coinvolto tutta la casa. Ecco dunque quello che è accaduto:

Massimiliano Varrese ha nominato Giuseppe Garibaldi

Greta Rossetti ha nominato Rosy Chin

Paolo Masella ha nominato Massimiliano Varrese

Giuseppe Garibaldi ha nominato Massimiliano Varrese

Alessio Falsone ha nominato Giuseppe Garibaldi

Rosy Chin ha nominato Anita Olivieri

Simona Tagli ha nominato Rosy Chin

Marco Maddaloni ha nominato Rosy Chin

Grecia Colmenares ha nominato Massimiliano Varrese

Beatrice Luzzi ha nominato Anita Olivieri

Perla Vatiero ha nominato Massimiliano Varrese

Federico Massaro ha nominato Rosy Chin

Sergio D’Ottavi ha nominato Anita Olivieri

Letizia Petris ha nominato Massimiliano Varrese

Anita Olivieri ha nominato Rosy Chin

Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 21 febbraio del Grande Fratello? Oltre a Beatrice Luzzi e a Grecia Colmenares, a finire al televoto per il primo finalista sono stati anche Massimiliano Varrese e Rosy Chin.