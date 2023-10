NEWS

6 Ottobre 2023

Un’emozione dietro l’altra stasera al Grande Fratello. Dopo aver visto Beatrice Luzzi contro il resto della casa è stata la volta del primo televoto, che ha visto vincitrice proprio l’attrice. In seguito, inaspettatamente, c’è stata un’eliminazione a sorpresa e a dover lasciare definitivamente la casa è stato Lorenzo Remotti. Non sono mancate anche le nuove nomination, durante le quali abbiamo scoperto chi è finito al televoto, che stavolta non sarà eliminatorio. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto.

Rosy ha nominato Grecia

ha nominato Grecia ha nominato Rosy

ha nominato Giuseppe ha nominato Valentina

ha nominato Letizia ha nominato Grecia

ha nominato Arnold ha nominato Grecia

ha nominato Valentina ha nominato Grecia

ha nominato Vittorio ha nominato Giselda

ha nominato Giselda ha nominato Grecia

ha nominato Anita ha nominato Valentina

In seguito è stata la volta degli immuni di questa puntata del Grande Fratello fare le nomination. Scopriamo le votazioni dei concorrenti:

Samira ha nominato Valentina

ha nominato Fiordaliso ha nominato Grecia

ha nominato Ciro ha nominato Grecia

ha nominato Angelica ha nominato Grecia

ha nominato Paolo ha nominato Grecia

ha nominato Heidi ha nominato Anita

ha nominato Massimiliano ha nominato Grecia

ha nominato Alex ha nominato Anita

ha nominato Beatrice ha nominato Arnold

Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 5 ottobre del Grande Fratello? A finire al televoto sono stati Grecia, Valentina e Anita.