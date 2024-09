Lo scorso anno i telespettatori hanno spesso chiesto di poter riavere la diretta continuativa del Grande Fratello, ma Mediaset aveva deciso di interromperla nel corso della notte. Ora però potrebbero arrivare delle novità interessanti e… si potrebbe tornare alle origini!

Grande Fratello, novità sulla diretta del reality

È tutto pronto! Il Grande Fratello sta ufficialmente tornando. Lunedì 16 settembre prenderà finalmente il via la nuova edizione, che porta con sé già alcune polemiche, come detto oggi a Verissimo durante l’intervista di Beatrice Luzzi (opinionista del programma).

In attesa di capire cosa succederà giunge una novità importante, scovata dai telespettatori grazie alla Guida TV. Alcuni attenti hanno notato come potrebbe arrivare una notizia tanto attesa dal pubblico. Ovvero la possibilità di tornare a rivedere il Grande Fratello fino alle 06:00 del mattino successivo.

Mentre aspettiamo comunicazioni effettive su tale possibilità, sbirciando sulla Guida TV abbiamo notato per l’appunto che la diretta del Grande Fratello dovrebbe proseguire per l’appunto tutta la notte. Dunque se così fosse potrebbe interrompersi per qualche ora e ripartire alle 09:00 del mattino, come eravamo abituati fino a qualche anno fa, prima dell’interruzione alle ore 02:00 in settimana e 03:00 durante la diretta settimanale.

La modifica sulla Guida TV sul Grande Fratello

Il fatto che ci sia scritto per l’appunto “diretta” fa pensare che possa concretizzarsi sul serio tale possibilità. Ma non vi è comunque alcuna conferma. Non è escluso infatti si possa adottare il metodo realizzato lo scorso anno e, nella notte, magari, rivedere il meglio della giornata con i filmati che raccontano quanto successo nella Casa del Grande Fratello.

Ancora quindi questa indiscrezione è in fase di stallo. Unica cosa certa sembra essere invece il destino di GF Party che, quest’anno, non andrà in onda rispetto alle recenti edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.