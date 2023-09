NEWS

Nicolò Figini | 5 Settembre 2023

Ieri pomeriggio, per la prima volta in 15 anni, è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio Cinque senza Barbara d’Urso. La conduttrice è stata sostituita da Myrta Merlino, la quale ha però voluto iniziare con un ringraziamento speciale verso la collega che ha dato vita alla trasmissione che tutti oggi conoscono:

“È una grande emozione. Questa è una prima volta che non dimenticherò mai, è tutto nuovo. È la prima volta a Pomeriggio 5 ed è la prima volta su Canale 5. Voi a casa diventerete casa mia, e spero che questa diventerà casa vostra. Abbiamo voglia di raccontarvi l’Italia.

Vi faccio una promessa: vi porterò il mio amore per questo lavoro, la mia passione e soprattutto vi racconterò la realtà con onestà, con rigore, con rispetto e sarò sempre dalla vostra parte. Prima cosa voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao Barbara, grazie”.

In molti, ovviamente, si potrebbero chiedere quali sono stati gli ascolti TV relativi alla prima puntata di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. A rivelarlo sono i dati Auditel, come riporta anche il sito Davide Maggio.

Nella giornata di lunedì 4 settembre 2023, infatti, ha ottenuto 1.633.000 spettatori e uno share del 21.37% nella prima parte dalle ore 16:55 alle ore 17:44. Nella seconda, invece, ha guadagnato 1.572.000 spettatori e il 19,33% di share. Al momento dei saluti, invece, erano presenti 1.482.000 spettatori con il 16,57% di share.

Voi cosa ne pensate di questa nuova edizione in cui è presente anche il pubblico parlate? Fateci sapere il vostro pensiero con un commento. Nel mentre, come sempre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.