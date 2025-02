Stefano De Martino rincorre una cameraman per tutto lo studio di Affari Tuoi: la simpatica scenetta diventa virale

La puntata di ieri di Affari Tuoi è iniziata con una simpatica scenetta. Subito dopo la sigla infatti il pubblico ha notato chiaramente Stefano De Martino che rincorreva simpaticamente una cameraman per tutto lo studio e la gag è diventata virale.

Non mancano le risate ad Affari Tuoi

Siamo nel pieno della nuova edizione di Affari Tuoi, che quest’anno sta ottenendo un successo incredibile. In breve tempo infatti Stefano De Martino è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico e sera dopo sera tiene compagnia a milioni di italiani. Il conduttore partenopeo sta anche facendo registrare al celebre game show di Rai 1 ascolti da capogiro e solo qualche giorno fa la trasmissione ha superato i 7 milioni di spettatori, cosa che non accadeva da ben 10 anni. De Martino dunque si sta rivelando essere un vero fuoriclasse e senza dubbio a oggi il suo è uno dei nomi più amati e seguiti del piccolo schermo.

Ieri sera nel mentre è andata in onda una nuova puntata del programma, durante la quale è accaduto qualcosa di inaspettato. Subito dopo la sigla infatti il pubblico ha notato Stefano De Martino che rincorreva simpaticamente una cameraman per tutto lo studio e ovviamente in breve la scenetta è diventata virale sui social.

Nel mentre il conduttore, oltre al successo di Affari Tuoi, in questi giorni è tornato in onda anche con la nuova attesissima edizione di Stasera tutto è possibile. La prima puntata ha già registrato ottimi ascolti e di certo anche nelle prossime settimane ne vedremo di belle. Ma le sorprese non sono finite qui.

Attualmente infatti Stefano De Martino ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo varietà e in merito ha dichiarato: “Abbiamo appena messo la testa su alcuni progetti di prima serata ai quali lavorerò durante l’estate e che si realizzeranno in autunno e in inverno”.