Nicolò Figini | 15 Settembre 2023

Rebecca Staffelli e l’aiuto della nonna

Rebecca Staffelli la stiamo imparando a conoscere anche in TV grazie al Grande Fratello. La speaker radiofonica ha preso il posto di Giulia Salemi come opinionista social in studio accanto al conduttore e a Cesara Buonamici. Nell’attesa di vedere la puntata questa sera andiamo a vedere alcuni screen dei video che la ragazza ha pubblicato sul suo profilo social.

Ha mostrato la prova degli abiti che ha scelto per lei la fedelissima stylist Giorgia Macri. Insieme a loro, però, c’è un’ospite alla quale la Steffelli è molto affezionata. Stiamo parlando della nonna Gigliola. Proprio a lei spetterà il sì finale.

Vediamo qui sotto Rebecca che indossa un abito da sera fucsia davanti allo specchio e riprende la scena con il suo telefono per condividere il momento con i suoi follower:

“Ragazzi nel frattempo qui a casa accadono cose folli. Non c’è più solo Giorgia la stylist, ma nonna G.”.

Rebecca Staffelli con la nonna

Successivamente si rivolge alla nonna per farle i complimenti in merito alla scelta dei colori. Gigliola ride e replica: “Che look a te, non a me! Sto bene. Ciao ragazzi, dovete vedere che vestiti!”. Poi sedute sul divano hanno commentato tutti gli outfit e solo questa sera sapremo che cosa si metterà. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

L’opinionista social in poca con la nonna

Nel frattempo, come al solito, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.