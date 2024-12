Nella casa del Grande Fratello durante la puntata di ieri si è verificata una scena che in molti hanno definito assurda tra Perla Maria e Zeudi. Ad un gesto di vicinanza della giovane Monsè, l’ex Miss Italia ha risposto con estrema freddezza.

Al Grande Fratello Zeudi ha gelato Perla Maria con una risposta assurda

Durante la puntata in diretta del Grande Fratello trasmessa ieri sera, un fuori onda ha catturato l’attenzione degli spettatori e scatenato un acceso dibattito sui social. Protagoniste dell’episodio sono state Perla Maria, Zeudi e, in parte, Chiara.

In un momento di apparente tensione vissuto in salotto dalla ex Miss Italia, Perla Maria le si è avvicinata con un gesto di tenerezza, poggiandole una mano sulla spalla per confortarla. Con un tono dolce, le ha assicurato che avrebbe trovato forza nel suo supporto e in quello di Chiara.

La reazione di Zeudi, però, ha spiazzato tutti: con voce ferma, ha detto a Perla Maria “Non mi toccare”. La giovane Monsè, sorpresa e visibilmente disorientata, ha chiesto spiegazioni.

È stata Chiara ad intervenire per aiutare Zeudi a chiarire la situazione. Le due hanno cercato di spiegare che l’ex Miss Italia si trovava in un momento di forte concentrazione e carica.

Il contatto fisico con una altra persona avrebbe potuto disturbare l’energia che aveva in corpo in quel momento. Perla Maria, pur colta di sorpresa da questa spiegazione insolita, ha mostrato curiosità e ha cercato di comprendere il punto di vista di Zeudi.

perla maria non ti meritano pic.twitter.com/oSlFHaMx0I — Paola. (@Iperborea_) December 10, 2024

Se Perla Maria ha reagito con apertura, il pubblico sui social non è stato altrettanto comprensivo. Molti hanno accusato Zeudi di essere scortese e insensibile nei confronti di un gesto genuino di vicinanza, definendola una cafona.

Al contrario, Perla Maria è stata elogiata per la sua dolcezza e per il tentativo di instaurare un dialogo positivo nonostante l’iniziale freddezza.