Rispondendo alle domande dei fan, Alessia Pascarella rivela se sarà una concorrente del Grande Fratello come il suo ex Lino Giuliano

Poche ore fa Lino Giuliano è stato annunciato come concorrente ufficiale del Grande Fratello. Sul web in molti si sono così chiesti se nelle settimane a venire anche Alessia Pascarella varcherà la porta rossa. Sui social arriva però la sua risposta.

Alessia Pascarella rompe il silenzio

In queste settimane si è molto parlato di Alessia Pascarella e di Lino Giuliano. Sappiamo bene che il viaggio nei sentimenti della coppia a Temptation Island non è terminato nel migliore dei modi e dopo l’esperienza all’interno del reality show i due sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. Nelle ultime ore come se non bastasse proprio Lino è stato annunciato come nuovo concorrente del Grande Fratello. Giuliano così il prossimo 16 settembre varcherà la porta rossa e di certo ne vedremo di belle.

LEGGI ANCHE: Mahmood vola a New York e sfila per un noto brand

Di recente tuttavia si è mormorato che nelle settimane a venire anche Alessia entrerà a far parte del cast. L’idea, stando a quanto è emerso, sarebbe quella di ricreare un dinamica simile a quella dello scorso anno, quando all’interno della casa entrarono Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, ecco chi sono i nuovi maestri di ballo

Il web dunque, dopo aver appreso dell’arrivo di Lino, ha iniziato a chiedersi cosa accadrà e se anche Alessia Pascarella sarà una concorrente ufficiale del Grande Fratello. A rompere il silenzio così è stata proprio lei. Rispondendo alle domande dei fan sui social, l’ex volto di Temptation Island ha fatto chiarezza sulla situazione, affermando: “Rispondo a questa domanda perché devo stare attenta anche a come mi esprimo. Io sto a casa mia, Lino è il concorrente ufficiale. Una cosa è certa: si dicono cose che non so nemmeno io. Vediamo se così è più chiaro”.

Pare dunque che, almeno per il momento, Alessia non sarà nel cast del Grande Fratello. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.