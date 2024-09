Quali sono le anticipazioni di Endless Love per il 10 settembre? Andiamo a scoprire in questo articolo tutto quello che c’è da sapere sulla serie turca, la trama e dove vederla in streaming.

Anticipazioni Endless Love 10 settembre

Oggi 10 settembre la trama di Endless Love cosa ha in serbo per i telespettatori? Ecco le anticipazioni e cosa accadrà nel corso della puntata:

Mentre interroga Zeynep, Emir si rende conto che Kemal è convinto di essere il padre della piccola Deniz.

Tarik è molto inquieto a causa della grande difficoltà economica con il lavoro. Prova a parlare con sua moglie Banu, ma con scarsi risultati.

La trama informa ancora che: Ayhan costringe Sadi a consegnargli le cambiali firmate da Tarik e ne sollecita il pagamento. L’uomo propone ad Emir di unire le forze per vendicarsi di Kemal, sfruttando la delicata posizione di suo fratello.

Quando va in onda

Dove e quando va in onda Endless Love? La serie di punta di Canale 5 è in onda tutti i pomeriggi dalle 14:10 su Canale 5. Ricordiamo che i giorni prestabiliti sono dal lunedì al venerdì.

Sembra essere certo anche che la serie televisiva sarà in onda nel weekend con gli appuntamenti dalle 14:45. Un modo come un altro per tenere il pubblico incollato alla TV in attesa poi di Verissimo.

Quanti episodi ha Endless Love

Rifacendoci alla programmazione turca sappiamo quanti episodi ha. Si tratta di due stagioni da 35 e 39 puntate ciascuna. Diverso è invece in Italia. Come mai? La nostra programmazione fin dall’inizio ha suddiviso gli episodi in maniera differente. Ecco perché da marzo 2024 a oggi la serie è ancora in onda.

Dove vederlo in TV e streaming

Tenete a mente i mezzi che rispondono a chi si chiede dove vedere in TV e in streaming Endless Love. Oltre Canale 5 potete fare riferimento anche allo streaming in italiano di Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma è disponibile la diretta. Se non siete disponibili in quel momento, però, quotidianamente su sito e app vengono caricati gli episodi da vedere anche in un secondo momento.

Per non perderti nemmeno un’anticipazione continua a seguirci, così da scoprire anche come finisce Endless Love e quante sono le puntate mancanti da qui alla fine.