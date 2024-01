NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

In attesa della nuova diretta di questa sera del Grande Fratello, andiamo a scoprire chi è stavolta il concorrente preferito della settimana.

Chi è il preferito della settimana del Grande Fratello

Preparatevi! Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello e come al solito non mancheranno le emozioni. Nel corso della diretta infatti assisteremo a scontri, sorprese e in più a un’altra importante eliminazione, che potrebbe segnare le sorti dei concorrenti.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, anche questa settimana, come da tradizione, noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito della 20^ settimana del Grande Fratello. Ma chi stavolta è risultato essere l’inquilino più amato? Andiamo a scoprire la classifica generale con le votazioni dei nostri lettori:

17 Stefano Miele, con lo 0% dei voti

16 Marco Maddaloni, con lo 0% dei voti

15 Letizia Petris, con lo 0% dei voti

14 Grecia Colmenares, con lo 0% dei voti

13 Sergio D’Ottavi, con l’1% dei voti

12 Rosy Chin, con l’1% dei voti

11 Paolo Masella, con l’1% dei voti

10 Monia La Ferrera, con l’1% dei voti

09 Massimiliano Varrese, con l’1% dei voti

08 Marina Fiordaliso, con il 2% dei voti

07 Greta Rossetti, con il 2% dei voti

06 Giuseppe Garibaldi, con il 2% dei voti

05 Federico Massaro, con il 2% dei voti

04 Vittorio Menozzi, con il 4% dei voti

03 Anita Olivieri, con il 4% dei voti

02 Perla Vatiero, con il 19% dei voti

01 Beatrice Luzzi, con il 58% dei voti

Come ormai accade ogni settimana da mesi a questa parte, è ancora Beatrice Luzzi la concorrente preferita del Grande Fratello. L’attrice sta ormai volando verso la vittoria e senza dubbio sono ancora in molti a supportarla e a sostenerla passo dopo passo.