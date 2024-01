NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Gennaio 2024

Negli ultimi giorni Sangiovanni è finito nel mirino di alcuni leoni da tastiera e così in queste ore il cantante ha deciso di intervenire per la prima volta, facendo uno sfogo che non è passato inosservato.

Lo sfogo di Sangiovanni

Manca ormai poco al ritorno sulle scene di Sangiovanni. La prossima settimana infatti il giovane cantante prenderà parte al Festival di Sanremo 2024 e proprio sul palco dell’Ariston presenterà il suo nuovo brano inedito, Finiscimi. Nel mentre però in questi giorni l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è finito al centro di una polemica che ha fatto discutere il web. Tutto è iniziato quando Amadeus ha annunciato i duetti della serata cover della kermesse musicale. Proprio Sangio ha così deciso di esibirsi con la cantante spagnola Aitana e i due proporranno una versione in due lingue del brano Farfalle, col quale solo due anni fa l’artista gareggiò al Festival.

Questa scelta tuttavia non è piaciuta a qualche leone da tastiera che ha così criticato non solo la scelta artistica del cantante, ma anche la stessa Aitana. Nelle ultime ore così Sangio, stufo delle ripetute accuse del web, ha deciso di intervenire e per la prima volta ha pubblicato un lunghissimo e durissimo sfogo sui suoi social, che non è passato inosservato.

Successivamente Sangiovanni ha però precisato di voler condannare l’odio sui social e di non riferirsi ad alcun episodio in particolare. Queste le dichiarazioni del cantante: “Volevo solo condannare l’odio sui social ancora una volta perché voglio combattere questa battaglia che ferisce molte persone. Volevo incentivare a fare del bene. Perdonatemi le brutte parole, ma ne ho viste di molto peggio”.

Ma come ci stupirà dunque Sangio a Sanremo 2024? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un grande in bocca al lupo al cantante.