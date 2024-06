Per Stefano De Martino previsto un test di 5 giorni per capire se potrà condurre Affari Tuoi

NEWS

Debora Parigi | 20 Giugno 2024

Stefano De Martino

Test in arrivo per Stefano De Martino che sarà messo alla prova dalla Rai prima di affidargli ufficialmente la conduzione di Affari Tuoi

Tutto pronto, ma con riserva, per Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi. La casa di produzione, infatti, ha chiesto alla Rai di mettere sotto esame l’ex ballerino di Amici. Una prova, quindi, prima dell’annuncio dei palinsesti per la nuova stagione televisiva, come riporta Dagospia.

Esami in corso per Stefano De Martino prima della conduzione di Affari Tuoi

Sembrava ormai fatta e che mancava solo l’ufficialità, ma ancora c’è un altro step prima di vedere Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi. Come riporta il sito Dagospia, infatti, il noto conduttore sarà messo sotto esame prima dell’affidamento ufficiale del programma lasciato in eredità da Amadeus.

Ma non solo, a richiedere il test sarebbe stata proprio la casa di produzione Banijay non del tutto convinta della scelta della Rai. La casa produttrice, infatti, avrebbe preferito Marco Liorni come conduttore di Affari Tuoi, perché più navigato in programmi di questo tipo. Sarebbe stata invece la Rai a insistere per l’ex ballerino di Amici e così sarebbe scattata la richiesta della prova prima della scelta definitiva.

L’esame per Stefano De Martino avrà una durata di cinque giorni e si svolgerà dal 24 al 28 luglio presso il Teatro delle Vittorie a Roma. Si tratta di date che anticipano l’annucio dei palinsesti fissato al 19 luglio, quindi la Rai avrà, nel caso, tutto il tempo di sistemare il tiro o in caso totalmente negativo di trovare un sostituto per la conduzione.

Ma come si svolgerà questo test? In pratica verrà ricreato il contesto di una puntata di Affari Tuoi. Infatti la Rai e la Banijay sono anche alla ricerca di figuranti con caratteristiche diverse, spigliatezza, atteggiamento educato e allegro per ricoprire i ruoli di concorrenti, pacchisti ecc. Dal canto suo De Martino dovrà dimostrare di avere tutte le carte in regola per essere il degno sostituto di Amadeus. Il noto conduttore, passato al NOVE, è stato molto amato dal pubblico in tutti questi anni e quindi non sarà facile sostituirlo.