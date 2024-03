GF, Cesara Buonamici apre le porte al possibile ritorno come opinionista

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Per il prossimo GF ritroveremo Cesara Buonamici come opinionista? In un’intervista lei svela cosa ne pensa, rendendosi disponibile

Manca una settimana esatta alla finale del Grande Fratello e Cesara Buonamici in un’intervista al quotidiano Libero ha svelato se rivedremo ancora lei come opinionista, poi ha raccontato che esperienza è stata per lei nel reality show.

Cesara Buonamici torna come opinionista?

Ci siamo oramai! Tra una settimana il Grande Fratello avrà il suo vincitore o vincitrice. Ma si pensa già alla prossima edizione. Ci sarà Cesara Buonamici come opinionista? Lei in un’intervista concessa al quotidiano Libero ha rivelato cosa ne pensa.

Si è trattata di un’avventura del tutto nuova per la giornalista del TG5, che ha affrontato questo progetto con grande entusiasmo. Cesara Buonamici ha ammesso che sentirà la mancanza delle varie vicende che coinvolgono i gieffini. Per quanto si tratti di un gioco definisce il GF un esperimento sociale, poiché si vedono i caratteri, così come comportamenti, pregi e difetti dei protagonisti. Si guardano le cose da un altro punto di vista.

Ma Cesara Buonamici ci sarà nella prossima edizione? Su un possibile bis non si è sbilanciata troppo, anche se si è detta soddisfatta del lavoro svolto, rendendosi disponibile. Chiaramente la decisione spetta a Mediaset:

“(…) Tornare? Una scelta che spetta all’azienda. Io posso solo dire di essermi trovata bene. Se sono contenta che finisce? Tutto finisce”. Cesara Buonamici ha aggiunto: “È stata un’esperienza lunga, ma è anche vero che era diventato un elemento presente nel ritmo della vita professionale. Ti abitui e vai avanti. Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine…”

Quindi in ogni caso Cesara Buonamici, semmai dovesse essere ricontattata, sarà ben felice di vestire nuovamente i panni di opinionista del programma di Canale 5.

Durante la chiacchierata Cesara Buonamici ha anche spiegato come hanno reagito i suoi colleghi alla notizia della sua presenza al Grande Fratello. I colleghi di Mediaset le sono stati tutti vicini, a partire dal direttore Clemente Mimun, poi è normale che ci siano favorevoli e scettici tra l’intera categoria. Infine ha anche svelato che il suo rapporto con Alfonso Signorini, grazie al reality, è migliorato. Si conoscevano già, ma lavorare insieme ha arricchito la loro amicizia.

Sul futuro Cesara Buonamici non si sbilancia. Sarà o no un bis per lei?