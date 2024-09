Questa estate Fedez ha duramente criticato Pomeriggio 5 durante una live social. Oggi così Myrta Merlino, tornata in onda con il suo programma, ha deciso di replicare al rapper in diretta.

Myrta Merlino replica a Fedez

Oggi è tornato in onda Pomeriggio 5 e nel corso della parte dedicata allo spettacolo si è tornati a parlare di Fedez. Lo scorso anno come sappiamo la squadra di Myrta Merlino ha più volte intercettato il rapper, fornendo spesso esclusive. Nel corso dell’estate però è accaduto qualcosa di inaspettato. Il cantante infatti nel corso di una live social ha duramente criticato Pomeriggio 5, affermando:

“Credo che Twitch sia la piattaforma che più consuma le persone. Devi fare da solo o con la tua squadra quello che fa Pomeriggio Cinque. Però loro hanno trenta persone per fare un programma di m*rda. Il tuo è un programma di m*rda ma con meno persone. Dall’altra parte spendono pure dei soldi. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5”.

Oggi così nel corso della diretta di Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha voluto replicare ufficialmente a Fedez e, dopo aver fatto una precisazione, ha nuovamente invitato il rapper in studio. Queste le dichiarazioni della conduttrice in merito:

“Ha detto cose brutte, non tanto su di me, che ci siamo già parlati e ci siamo chiariti, ma sulla mia redazione. Poiché la mia squadra è sacra, ripeto a Fedez: qui proviamo a raccontare le notizie senza sconti e lo facciamo con tutti. In più caro mio Fedez avete molto cavalcato i media tu e tua moglie nei tempi d’oro. I media purtroppo ci sono nella buona e nella cattiva sorte. Come ben sai, qui sei sempre il benvenuto. Se hai bisogno di dire la tua, basta alzare il telefono e sei già invitato”.

"Caro #Fedez, i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte"



Myrta Merlino a #Pomeriggio5 risponde a Fedez pic.twitter.com/vNOYOlcl9R — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 2, 2024

Cosa accadrà a questo punto? Fedez accoglierà l’invito di Myrta Merlino a Pomeriggio 5?