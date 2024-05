NEWS

Debora Parigi | 23 Maggio 2024

isola dei famosi 2024

La decima puntata dell’Isola dei famosi è giunta al termine e come di consueto abbiamo le nomination. Andiamo a vedere come si sono svolte, chi ha nominato chi, chi è risultato immune e quindi chi è finito al televoto.

Le nomination della decima puntata dell’Isola dei famosi

Siamo arrivati alla fine di questa decima puntata dell’Isola dei famosi. Nel corso di dell’appuntamento abbiamo visto i naufraghi affrontare prove ricompense. C’è stata la sfida tra Samuel Peron ed Edoardo Stoppa e a vincere è stato Edoardo che è diventato immune e ha mandato subito in nomination Karina. La seconda aspirante leader è stata Matilde che, oltre ad essere immune, ha iniziato una catena di salvataggi e a finire in nomination è stata Linda.

Nel corso della punatata c’è stata anche un’eliminazione. Al televoto c’erano Aras, Artur e Greta e tra loro tre l’eliminata è stata Greta. Prima di andarsene Greta ha dato il bacio di Giuda a Dario che si è preso un punto per le prossime nomination. A questo punto nella parte finale della puntata sono avvenute le tanto attese nomination. Come sono andate? Ecco chi ha nominato chi:

Samuel ha nominato Artur

ha nominato Aras ha nominato Alina

ha nominato Karina ha nominato Khady

ha nominato Khady ha nominato Dario

ha nominato Dario ha nominato Artur

ha nominato Linda ha nominato Artur

ha nominato Alvina ha nominato Dario

ha nominato Artur ha nomiato Dario

ha nomiato Edoardo Franco ha nominato Khady

Successivamente c’è stata la prova leader e a vincere è stata Matilde. In questo frangente Edoardo Stoppa ha dato la sua nomination palese a Dario. Mentre Matilde ha mandato in nomination diretta Edoardo Franco. Come ricordiamo lui aveva l’amuleto dato dalla produzione, ma ha deciso di non usarlo giocandosela. Quindi in nomination sono finiti Karina, Linda, Dario, Artur ed Edoardo Franco. Sarà il pubblico a decidere chi salvare e chi eliminare e avremo i risultati nella puntata di domenica 26 maggio, ma il televoto sarà chiuso alle ore 15.