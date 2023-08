NEWS

Nicolò Figini | 27 Agosto 2023

Grande Fratello

Claudio Sona fuori dal Grande Fratello?

Quasi una settimana fa il conduttore del Grande Fratello ha annunciato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del reality. Stiamo parlando dello sportivo e campione olimpico Alex Schwazer, il quale ha accettato a una sola condizione:

“Sono venuto per ringraziarti dell’invito, innanzitutto, per entrare nella Casa. Io ci sarò se però vengo messo nella condizione di potermi anche allenare. Per me è importante perché io ho intenzione di tornare alle gare. Quindi per nella casa non voglio interrompere i miei allenamenti”.

Ovviamente il presentatore del reality ha subito acconsentito alla sua richiesta di potersi allenare e gli ha promesso che tutto il pubblico lo seguirà in questa sua impresa:

“Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so sarà molto tosto. Perché tu possa finalmente partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi? Affare fatto? Welcome nella casa del Grande Fratello”.

Nel frattempo continuano le indiscrezioni per quanto riguarda tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello. Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso di coloro che sarebbero stati scartati dalla produzione, molti dei quali hanno smentito di aver sostenuto il provino. Oggi, tramite una delle Stories Instagram di Amedeo Venza, sappiamo che Claudio Sona sarebbe stato escluso all’ultimo minuto.

Sarebbe saltata la partecipazione di Claudio Sona al Grande Fratello

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, a quanto pare sarebbe stato vicino alla firma del contratto. Al momento, tuttavia, non si conoscono i motivi della sua presunta esclusione. Noi rimaniamo in attesa di maggiori informazioni nel caso in cui Claudio volesse intervenire.

A voi sarebbe piaciuto trovarlo nella Casa? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci per tante altre news.