Nicolò Figini | 4 Agosto 2023

Grande Fratello

Il presunto cachet offerto per il Grande Fratello

Manca sempre meno all’inizio del Grande Fratello. L’edizione vedrà dentro la casa concorrenti Vip e Nip, anche se al momento non sappiamo con esattezza chi saranno i volti che vedremo varcare la soglia della porta rossa. Tra i potenziali nomi, per esempio, si era fatto strada quello di Sara Croce, che molti conosceranno come “Bonas” di Avanti un altro.

Lei stessa, però, ha commentato l’indiscrezione tacciandola come fake news. Tuttavia, è stata proprio sua madre a confermare in queste ore la trattativa con la produzione del reality show. E in base alle sue parole sarebbe stata Sara a rifiutare l’offerta che era stata avanzata:

“[…[ lei è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande fratello ed ha fatto un provino online ed è subito piaciuta. L’avevano scelta, ho un messaggio scritto dal suo agente che contattato da Signorini, preoccupato perché Sara Croce aveva dei dubbi sul programma perché ha altri progetti“.

La mamma di Sara Croce ha spiegato che il Grande Fratello l’ha chiamata più volte per tentare di convincerla, offrendole anche più solti di quanti ne avevano proposti inizialmente. Ma lei avrebbe sempre declinato gentilmente:

“Sara ha comunque detto di no perché lei ha in testa un progetto a lungo termine che non si limiti ai tre/quattro mesi della durata del programma ed ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì.

Allora, siccome ha già un’alternativa, ha scelto lei. Nessuno l’ha rifiutata e scartata. Lei ha deciso, non lo vuole fare: è una sua scelta ed è giusto che venga rispettata“.

