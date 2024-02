NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Febbraio 2024

Grande Fratello

Stando alle ultime indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Simona Tagli starebbe per diventare una nuova concorrente del Grande Fratello e già nelle prossime ore potrebbe varcare la porta rossa.

Simona Tagli verso il Grande Fratello

Siamo ormai nel pieno della nuova edizione del Grande Fratello e il pubblico col passare del tempo ha imparato a fare bene la conoscenza dei concorrenti. Solo negli ultimi giorni è però emerso che con ogni probabilità il reality show di Canale 5, che sarebbe dovuto terminare a marzo, potrebbe andare in onda fino ad aprile. Ma non solo. Secondo le voci di corridoio infatti il programma potrebbe essere trasmesso in concomitanza con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che debutterà nelle prossime settimane con la conduzione di Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi. Ma non è finita qui.

Solo in queste ore infatti a far discutere è stata una nuova indiscrezione, lanciata da Giuseppe Candela. Secondo quando ha svelato il noto giornalista sui social, sembrerebbe che a breve a varcare la porta rossa possa essere una nuova inquilina. Di chi parliamo? Nientemeno che di Simona Tagli.

La showgirl e conduttrice dunque a breve dovrebbe fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello come nuova concorrente. Ma non è finita qui. Candela infatti ha insinuato anche che la Tagli già domani sera potrebbe entrare a far parte del cast del programma.

Pare dunque che, nonostante ormai il reality sia partito da ben 5 mesi, gli autori abbiano deciso di inserire altri protagonisti in casa, che senza dubbio daranno vita a nuove dinamiche. Ma cosa accadrà dunque nella puntata in onda domani sera su Canale 5? Simona potrebbe davvero diventare una concorrente del reality? Non resta che attendere per scoprirlo.