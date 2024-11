Questa sera al Grande Fratello è avvenuto l’incontro tra Alfonso e il tentatore Stefano dopo Temptation Island. Si tratta della prima volta da quando sono usciti dal programma e il secondo si è legato a Federica.

L’incontro tra Alfonso e Stefano al Grande Fratello

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello si è parlato ampiamente della relazione tra Alfonso e Federica, concorrenti del reality e che abbiamo già visto a Temptation Island. Ad oggi, lei non ha intenzione di tornare con l’ex fidanzato, mentre lui ha affermato:

“Non penso di essere cambiato ma migliorato. Non dico che è passato il mio lato geloso, ma l’errore è di essere stato possessivo. Le ho privato di andare a ballare o di fare un viaggio con le amiche. Questo è stato un grande errore e ci ha portato a questo”.

In seguito è stato mostrato un video in cui Alfonso ha criticato Stefano, accusandolo di usare Federica per hype e di essersi comprato i follower sui social. Ha affermato che non lo vede sincero nei suoi sentimenti e dopo tutto ciò Signorini li ha fatti incontrare per la prima volta. Non appena Alfonso ha visto Stefano ha esclamato: “Io a lui non ho nulla da dire, non lo conosco. Ho valutato quello che ha fatto sui social e ti sei valutato da solo”.

Per Alfonso e Stefano è arrivato il momento di conoscersi… e di confrontarsi 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/qz3NQiGFwn — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2024

Stefano, durante il faccia a faccia al Grande fratello, ha spiegato tutta la situazione. Le foto insieme le hanno pubblicate, lui e Federica, perché anche la gieffina era d’accordo, poi ha detto ad Alfonso di aver segregato la ex in casa sua. L’altro non ci ha più visto e ha affermato:

“Era un rapporto diverso, non parlare del passato ma del futuro. Sei contento di dove stai? Hai fatto il tuo lavoro? Bravo. Io quello che penso l’ho detto”.

In seguito, Stefano ha raccontato di tutte le situazioni che gli sono state raccontate da Federica. Come per esempio quando non le avrebbe permesso di uscire da sola oppure che non avrebbe avuto il permesso di incontrare da sola altri ragazzi. Alfonso ha ovviamente smentito tutto quanto e negato qualsiasi accusa.

Cosa accadrà quando scopriranno che l’ex tentatore di Temptation Island è un nuovo concorrente ufficiale?