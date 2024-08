Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello? Questa è la domanda che tutti i telespettatori si stanno ponendo. Sembra che all’ex tentatore di Temptation Island Jakub Bakkour sia stato chiesto se farà parte del cast. Ecco la sua risposta.

Jakub Bakkour concorrente al Grande Fratello?

Continuano a susseguirsi indiscrezioni e rumor sulla prossima edizione del Grande Fratello. Parpiglia ha rivelato che la prima concorrente ufficiale scelta per entrare nella casa più spiata d’Italia dovrebbe essere proprio Jessica Morlacchi, nota cantante e volto televisivo.

Oggi si fa strada un altro nome, anche se non è ancora confermato. si sta parlando dell’ex tentatore di Temptation Island Jakub Bakkour. Dentro al villaggio ha corteggiato Gaia e il loro rapporto sembra essere rimasto ben saldo anche una volta che hanno fatto ritorno alla vita di tutti i giorni.

Qualcuno, all’interno di un box domande per parlare con i propri fan, gli ha chiesto se il Grande Fratello lo ha contattato oppure se gli piacerebbe fare tale esperienza. Pubblicando una foto di se stesso in macchina ha replicato: “Mi piacerebbe molto, mai dire mai. Settembre si avvicina“.

L’ex tentatore Jakub rivela se sarà concorrente al Grande Fratello

In questo modo Jakub Bakkour ha messo la pulce nell’orecchio ai fan, che non vedono l’ora di scoprire se il loro ex tentatore preferito riuscirà a varcare la tanto bramata porta rossa.

Nel mentre possiamo dire con certezza che alla conduzione, ovviamente, troveremo Alfonso Signorini e come opinionista Cesara Buonamici. La giornalista lo ha confermato in una recente intervista con Il Corriere della Sera:

“Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto, e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso”.

L’appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello è fissato per il 16 settembre 2024.