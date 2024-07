Nelle ultime ore a fare il giro del web sono state alcune foto di Lino Giuliano e Maika Randazzo, che dopo Temptation Island avrebbero iniziato una frequentazione. Non è tardata ad arrivare la reazione di Alessia Pascarella, che dopo aver fatto uno sfogo ha cancellato tutto.

La reazione di Alessia Pascarella

Protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Le cose tra i due tuttavia come sappiamo non sono terminate nel migliore dei modi e dopo due falò di fuoco la coppia ha deciso di separarsi. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore proprio Lino è stato avvistato in compagnia di Maika Randazzo, con la quale avrebbe iniziato una frequentazione. Giuliano come se non bastasse ha anche pubblico sui social una foto a letto insieme all’ex tentatrice e naturalmente nel giro di pochi minuti le immagini hanno fatto il giro del web.

Gli scatti sono arrivati fino alla stessa Alessia Pascarella, che qualche ora fa ha deciso di commentare per la prima volta le recenti foto del suo ex Lino e di Maika. L’ex protagonista di Temptation Island ha così deciso di postare sui suoi profili un lungo sfogo, che qualche minuto dopo è stato però cancellato. Lo screen della storia non è tuttavia sfuggito agli occhi attenti del web. Questo quanto aveva dichiarato Alessia:

“So che lo fate in buona fede ma è inutile che mi mandate le foto perché basta che apro TikTok. Credetemi non mi fa né caldo né freddo. Fino a quando mi fanno stare tranquilla e stanno tranquilli loro… perché la sottoscritta sa quello che ha nelle chat. Solo con la tentatrice può stare. Sono come il cartone del latte, hanno la scadenza”.

Pare dunque che a oggi la relazione tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano sia giunta realmente al capolinea e non sembrerebbe essere possibile un ritorno di fiamma tra i due.